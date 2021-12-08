Императрица и волшебная комната: куда пойти в Санкт-Петербурге зимой

При хорошей погоде в Санкт-Петербурге хорошо прогуляться по улицам, в плохую - лучше пройтись по музеям Фото: Александра БУДАЕВА

Говорят, что первый архитектор Санкт-Петербурга круглый год носил шубы – даже летом. Что ж, мы его не осуждаем. Этот город «славится» своеобразной погодой. За время нашего недолгого визита мы повидали всякое: солнце, дождь, снег, гололед, иногда все вместе. А еще наводнение: вода в Неве поднялась настолько, что затопила лестницы. А потом в городе выпало столько снега, что остается только удивляться и протаптывать себе дорожки. Так что куда пойти в Санкт-Петербурге зимой, мы изучили на собственном опыте.

Современное искусство

Музей современного искусства «Эрарта» - частный проект, экспериментальный и весьма креативный. На входе посетителей встречает чудо-трон, сделанный из покрышек – примерьте его на себя, почувствуйте, по плечу ли вам все то необычное и невероятное, что вы тут увидите?

На входе в музей «Эрарта» посетителей встречает чудо-трон, сделанный из покрышек Фото: Александра БУДАЕВА

Далее вас ждут часы из человеческих тел, картины, которые оживают и делаются объемными в зависимости от угла зрения и… сайнс-арт (искусство на стыке художественного и научного). Специальная конструкция, если прикоснуться к ней кончиками пальцев, «считает» вас изнутри: работает ли у вас больше правое или левое полушарие мозга. В зависимости от этого вы услышите разные мелодии. Послушайте «свою» и понаблюдайте за тем, как арт-объект «поет» другим посетителям. Зрелище незабываемое.

Здание, где сейчас размещается музей «Артмуза», ранее было заводом, в 90-е здесь производили акустические гитары. Потом его выкупил бизнесмен Сергей Бельтюков и организовал внутри 4 этажа максимально креативного пространства: здесь распложены мастерские художников, выставки, театр, магазинчики, художественные школы и студии.

Музей «Артмуза» сейчас - максимально креативное пространство Фото: Александра БУДАЕВА

Вход бесплатный, на izi.travel можно скачать аудиогиды, которые от лица художников будут водить вас по разным выставкам. Меняются они постоянно: скульптуры, картины, фотографии – всего более 200 «обитателей», среди которых – как молодые концептуальные художники, так и представители более «традиционного» искусства.

Любимая классика

Русский музей был открыт в 1898 году на основе коллекции императора Александра III, тогда она занимала 37 залов. Сейчас – несколько зданий, но и в них выставлена лишь малая часть коллекции. Старинные иконы, потрясающие скульптуры, известнейшие картины: «Девятый вал» Айвазовского, «Последний день Помпеи» Брюллова, «Бурлаки на Волге» Репина, «Лунная ночь на Днепре» Куинджи и многое-многое другое.

В Белом зале Русского музея сохранилась почти вся обстановка начала XIX века, вплоть до мебели Фото: Александра БУДАЕВА

И вся эта красота представлена в обрамлении невероятных интерьеров Михайловского дворца: потолки выполнены методом гризайль: градации одного оттенка создают видимость лепнины, которой на самом деле там нет. А в Белом (Белоколонном) зале сохранилась почти вся обстановка начала XIX века, вплоть до мебели. Удивительная акустика продумана так, что в одном месте могли спокойно играть музыканты, в другом – разговаривать гости, и они ни капельки не мешали друг другу.

С 12 ноября по 30 января в Центральном выставочном зале «Манеж» можно увидеть выставку «Покой и радость». В одном месте собраны картины из 39 музеев, причем как российских, так и иностранных.

Концепцию выставки «Покой и радость» придумал ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский Фото: Александра БУДАЕВА

Концепцию придумал ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский во время первого локдауна. Картины сотни русских художников объединены тематически и поделены на шесть залов. А нужное настроение для посетителей создает музыкальный альбом, который специально для выставки написал пианист и композитор Антон Батагов. Его слышно во всех залах. Все вместе как раз и создает то самое ощущение покоя и радости, которая заявлена в названии, так что, если хотите отдохнуть душой и телом – вам точно сюда.

Выход в свет

Екатерининский дворец в Царском селе (сейчас это город Пушкин) в годы Великой Отечественной войны был разрушен на 80%, из него вывезли в неизвестном направлении знаменитую Янтарную комнату. То, что удалось сотворить со дворцом реставраторам, – просто невероятно.

Увидеть в Екатерининском дворце можно и одежды императрицы Фото: Александра БУДАЕВА

Здесь восстановлены не только интерьеры. Такое ощущение, что сам дух императриц все еще здесь: в Большом зале, наполненном светом, в Картинной комнате, в кабинетах. Летом были открыты Арабесковый и Лионский залы Екатерины Великой, но сейчас вход туда временно ограничен, потому что идет реставрация Китайского зала.

Восстановлена и Янтарная комната, на это ушло почти 25 лет и 6 тонн янтаря. Увидеть во дворце можно не только интерьеры, но и предметы быта, а также одежды императорской семьи – они великолепны.

Достойным завершением любого вечера станет поход в театр Фото: Александра БУДАЕВА

Достойным завершением любого вечера станет поход в театр. Считаете балет скучным? Сходите на «Сильфиду» в Мариинский театр: тут и невероятная музыка, и потрясающие артисты, спецэффекты, костюмы – спектакль смотрится на одном дыхании, а рассказывать о нем друзьям и знакомым вы будете еще долго.