Территорию около "Солидарность Арены" снова предлагают преобразить. Фото: скрин видео

Около «Солидарность Арены» в Самаре предлагают построить аквапарк с колесом обозрения. Такие идеи содержатся в видеопрезентации международного консорциума под лидерством AURORA GROUP. Архитекторы из Лондона, Парижа и Москвы представили свое видение мастер-плана прилегающей к стадиону территории в рамках открытого международного конкурса. Этот проект занял на конкурсе четвертое место.

Территорию предлагают разделить на несколько разных зон. Фото: скрин видео

«Свобода мышления и эксперименты»

Концепция носит название САМАРА SLABODA. По мнению авторов проекта, в окрестностях стадиона можно создать среду, для которой характерны «свобода мышления и возможность осуществления экспериментов».

Около стадиона хотят возвести технопарк. Фото: скрин видео

- В основе концепции лежит идея продолжения развития района в качестве спортивного ядра города и насыщения территории дополнительным функционалом, обеспечивающим синергию между различными функциями, - пояснили авторы проекта. - Концепция предполагает ряд сопутствующих объектов, которые дополнят друг друга.

Агропарк совместят с музеем

Международная группа архитекторов предлагает разделить территорию около стадиона на шесть разных кластеров: конгрессно-выставочный, жилой, спортивно-развлекательный, природный и офисно-научный.

В мастер-плане нарисован аквапарк со смотровой площадкой и колесом обозрения. Фото: скрин видео

В частности, в видеопрезентации присутствует жилая застройка средней этажности, гостиница с видом на стадион, а торговый центр и агропарк, совмещенный с музеем.

Авторы проекта считают, что важно создать на территории около «Солидарность Арены» разнообразные точки притяжения, причем они должны быть привлекательны для самарцев и гостей города вне зависимости от их возраста и социального положения. В качестве таковых здесь предлагается построить масштабный парк с зонами отдыха, аттракционами, аквапарком, канатной дорогой и колесом обозрения.

На крыше спорткомплекса предлагают высадить траву. Фото: скрин видео

Дворец спорта с травой на крыше

- Особый акцент сделан на социальную значимость проекта, - говорится в презентации. - Здесь планируется развитие детской футбольной школы, учреждений здравоохранения и образования, строительство спортобъектов для массового и профессионального спорта.

Вот так может выглядеть будущий торговый центр. Фото: скрин видео

В частности, в мастер-плане предлагают построить недалеко от стадиона «трансформируемый спортивный объект» - что-то вроде дворца спорта, у которого на крыше будут высажены трава и кустарники и организована прогулочная зона

Вот так может выглядеть территория около стадиона. Фото: http://totalarch.com/

Кроме того, на территории планируют построить концертно-выставочный центр с отелем, офисные помещения и технопарк.

Вот такой архитекторы увидели жилую застройку. Фото: http://totalarch.com/

А вам чего около "Солидарность Арены" не хватает? Обсудим в комментариях.

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