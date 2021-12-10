Новогодние представления для детей 2021-2022 в Самаре: афиша, расписание

В новогодние праздники в Самаре ребята увидят яркие спектакли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новогодняя пора – почти волшебное время, когда, наверное, каждый ребенок, да и взрослый тоже, ждет удивительных чудес и перемен к лучшему. А найти все эти чудеса можно на сценах театров. Дети и их родители в новогодние праздники смогут каждый день оказываться в сказке, наблюдая из зала за волшебством на сцене.

Мы собрали самые интересные, на наш взгляд, постановки, которые будут идти в новогодние выходные в Самаре.

«Морозко»

Филармония

25 декабря, суббота, 11:00

26 декабря, воскресенье, 11:00, 14:00

Новогоднее представление с песнями, играми и волшебством, в котором сплелись несколько сказочных сюжетов про Деда Мороза. Главному новогоднему волшебника снова будут противостоять лиса Алиса и серый Волк. А перед началом представления Дед Мороз и его внучка Снегурочка зажгут новогодние огни.

Приключение Незнайки и его друзей

Филармония

29 декабря, среда, 11:00, 14:00

30 декабря, четверг, 11:00, 14:00

Новогоднее представление поставлено по мотивам известной сказки Николая Носова про коротышек – обитателей Цветочного города. Один из самых ярких из них – Незнайка, который берется всегда и за все, а получается у него нелепо и очень смешно.

Новый Год у кота Леопольда

Филармония

2 января, воскресенье, 14:00

3 января, понедельник, 11:00, 14:00

Самого доброго и благородного кота на свете ждут приключения, в которых ему будут противостоять непослушные мыши. Леопольд найдет выход из сложных ситуаций с помощью доброты, напомнив ребятам, что нужно жить дружно.

Приключения Буратино

Филармония

4 января, вторник, 11:00, 14:00

5 января, среда, 11:00, 14:00

Веселое и динамичное музыкальное представление по мотивам сказки Алексея Толстого расскажет о приключениях Буратино, которому предстоит найти золотой ключик и совершить удивительное путешествие в страну дураков, куда его обманом приведут лиса Алиса и кот Базилио.

Карлсон, который живет на крыше

Театр оперы и балета

3 января, понедельник, 11:00

Спектакль по мотивам повести шведской писательницы Астрид Линдгрен. Это сказка про Малыша, который знакомится с загадочным, но очень веселым и неунывающим Карлсоном, который живет на крыше и способен летать с помощью пропеллера за спиной. Родители и друзья Малыша считают, что это вымышленный друг, но затем неожиданно знакомятся с ним сами.

Волшебная лампа Аладдина

Театр оперы и балета

5 января, среда, 11:00, 14:30, 17:30

Мюзикл для детей по мотивам арабской сказки о приключениях смелого Аладдина, который неожиданно становится обладателем волшебной лампы и заводит дружбу с джинном. Аладдин стремится увидеть прекрасную принцессу, но становится свидетелем ужасного заговора главного визиря, который хочет жениться на принцессе и захватить власть.

Золотой ключик

Театр оперы и балета

6 января, четверг, 11:00, 14:00

9 января, воскресенье, 11:00

Еще один спектакль о приключениях деревянного мальчика, который отправляется на поиски золотого ключика. Его обманом пытаются привести в вымышленную страну дураков, куда завлекают кот Базилио и лиса Алиса.

«Солнышко и снежные человечки»

Самарский театр кукол

2 января, воскресенье, 11:00, 14:00

5 января, среда, 11:00, 14:00

6 января, четверг, 11:00, 14:00

Интерактивное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и персонажами сказки Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес». В борьбе со злом Алиса, Шляпник и Чеширский Кот сумели противостоять коварным планам злой Королевы с помощью главного новогоднего волшебника Деда Мороза.

Лягушка-путешественница

Самарский театр кукол

3 января, понедельник, 11:00, 14:00

4 января, вторник, 11:00, 14:00

Спектакль рассказывает об удивительном приключении одной лягушки, которая придумала необычный способ попасть в теплые страны, а потом всем рассказывала о своем путешествии с утками.

Морозко

Театр «Витражи», ДК железнодорожников им. Пушкина

2 января, воскресенье, 12:00

3 января, понедельник, 14:00

Спектакль поставлен в традициях детских рождественских сказок, когда главный новогодний волшебник победоносно борется с темными силами, которые хотят помешать наступлению Нового года и строят всячески козни сказочным персонажам.

Аленький цветочек

Театр «Витражи», ДК железнодорожников им. Пушкина

4 января, вторник, 18:00

Спектакль поставлен по рассказу Сергея Аксакова, жизнь его семьи неразрывно связана с Самарой, что придает постановке дополнительный интерес. На сцене зритель увидит привычный сюжет, когда добротой и любовью можно победить темные чары.

Привет, Карлсон!

Театр «Витражи», ДК железнодорожников им. Пушкина

2 января, воскресенье, 18:00

Постановка по рассказу шведской писательницы Астрид Линдгрен о дружбе Малыша с необычным существом по имени Карлсон, который живет на крыше и летает при помощи мотора с пропеллером у него на спине. И если родители мальчика поначалу думают, что Карлсон выдуманный, то потом сами неожиданно с ним встречаются.

Сказка о царе Салтане

Театр «Витражи», ДК железнодорожников им. Пушкина

3 января, понедельник, 18:00

4 января, вторник, 10:00, 12:00

5 января, среда, 11:00

6 января, четверг, 11:00

Спектакль по одноименному произведению Александра Пушкина, в котором князь Гвидон, сын царя Салтана, из-за козней его злых теток попадает на необитаемый остров, где знакомится с прекрасной волшебницей Царевной Лебедем. С ее помощью он становится могущественным правителем и снова встречается с отцом.

Новый год для Удава

Театр «Город»

4 января, вторник, 11:00

Музыкальная сказка о том, как Мартышка, Слоненок, Удав и Попугай узнали, как отмечают Новый год в холодных странах. Спектакль покажет юным зрителям, как важно быть щедрыми, добрыми и любознательными, а перед самым началом ребята смогут пообщаться с Дедом Морозом.

Красная шапочка, или По дороге к бабушке

Театр «Город»

5 января, среда, 11:00

6 января, четверг, 11:00

Спектакль по мотивам известной сказки Шарля Перро. Красная Шапочка через лес идет к бабушке и несет ей в корзинке пирожки. По дороге ее ждет несколько неожиданных встреч. Она знакомится с Волком, который оказывается добрым художником, хитрой и ленивой Лисой, а также глупым и подлым охотником Жаном. Во время спектакля герои поют, танцуют и играют с детьми.

Снежная Королева

Театр «Город»

8 января, суббота, 16:00

Сказка для детей и взрослых по сюжету рассказа Ганса Христиана Андерсена. По задумке режиссера, внимание юных зрителей будут привлекать ни яркими костюмами и броским гримом, а доверительной интонацией и игровыми приемами, дополнительную атмосферу создаст авторская музыка.

Алиса в Стране чудес

ОДО

8 января, суббота, 11:00

Иллюзионный спектакль по мотивам сказки Льюиса Кэрролла, в котором девочка Алиса попадает в волшебный мир зазеркалья и знакомится там с Чеширским котом и другими сказочными персонажами. С ними Алиса переживет удивительные приключения, а в финале сразится с темной королевой!