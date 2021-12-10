Погода в Самаре на конец рабочей недели 9-10 декабря 2021: туман и гололед

В Самаре пасмурно и скользко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области началась календарная зима, которая пока не радует красивым белым снегом, но уже приносит морозы. Если в выходные шли дожди, что в последние годы для декабря обычное дело, то сейчас для дождей уже стало довольно холодно – если осадки и будут, то уже скорее в виде снега.

Однако, по данным Приволжского УГМС, до конца недели обойдется без осадков, лишь в пятницу может пройти небольшой снегопад. При этом, на дорогах сохраняется гололед, а в середине недели будет пасмурно, ожидается ограниченная видимость из-за тумана.

Сейчас Поволжье находится под влиянием антициклона, который продвигается на Южный Урал. В таких условиях осадков не ожидается, а ночи оказываются довольно холодные.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни ожидается от 0 до -5 градусов, а в выходные днем может похолодать и до -9 градусов. Ночами местами по области возможно до -9 градусов, но в основном будет в районе -2, -5 градусов.