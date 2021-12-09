159 тысяч рублей и договоримся: брать и давать взятки в Самарской области стали в два раза чаще

Всего с начала года в регионе передали взяток на сумму свыше 13 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Дают – бери, бьют – беги» - по такому принципу, судя по всему, живут некоторые государственные и муниципальные служащие региона. По данным облМВД, с начала года в Самарской области только полицейскими выявлено 565 преступлений так называемой коррупционной направленности, сюда входят и мошенничество, и коммерческий подкуп, и отмывание денег, и многое другое.

По словам прокуратуры Самарской области, собственно взятки по сравнению с прошлым годом давать стали почти в 2 раза чаще – число преступлений по этой статье увеличилось на 44,6%. Всего с начала года в регионе передали взяток на сумму свыше 13 млн рублей (за тот же период прошлого года – 8 млн рублей).

Средняя сумма взятки в регионе при этом, по данным полиции, составляет 159,3 тысячи рублей.

Где сотрудники наиболее падки на взятки?

ОблМВД считает, что в сфере строительства при исполнении госконтрактов, в сфере недвижимости при выдаче или отчуждении земель и вводе объектов в эксплуатацию, в сфере образования, где такое количество «мертвых душ», что Гоголь бы пришел в ужас, а также в сфере здравоохранения, где за нужные справки, ложные диагнозы и фиктивную инвалидность люди готовы отдать любые деньги.

На взятках в этом году «погорели» сразу 3 сотрудника налоговой службы Промышленного района (на них возбудили 13 уголовных дел), прокурор Сызрани Вадим Федорин и 2 полицейских, которые предположительно торговали персональными данными.

Под суд за коррупционные преступления скоро оправится бывший замначальника полиции Самары Вячеслав Хомских, которого обвиняют в получении взяток на сумму более 20 млн рублей от преступной группировки.

Сейчас за взятку судят экс-прокурора Артема Лешко (по версии следствия, присвоил вещдоки) и судью Ежова (якобы получил полмиллиона за «мягкий» приговор).

Приговоры в этом году выслушали: экс-судья Михаил Бурцев (за 250 тысяч рублей в подарочном пакетике его отправили в колонию строгого режима на 7 лет), бывший руководитель Сызранского МВД Андрей Гусаров (7 лет строгого режима со штрафом 4,5 млн рублей получил за 850 тысяч рублей, которые ему передала контора, державшая штрафстоянки в городе), экс-замначальника отдела потребрынка Октябрьского района Самары Александр Фролов (3 года колонии общего режима ему дали за крышевание уличной торговли) и экс-начальник одного из участков МП «Инженерная служба Сергей Храмов – его суд оштрафовал на 300 тысяч рублей за то, что за 30 тысяч он выдал акты о готовности тепловых сетей к отопительному сезону без проведения необходимой проверки.

Контора под наблюдением

Интересно, что взятки в наше время дают не только взятки, но и целые фирмы – правда, на юрлица возбуждаются административные дела по ст.19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», фирмы за коррупцию штрафуют на крупные суммы.

К примеру, в этом году с 12 контор уже взыскали оштрафовали на 15,5 млн рублей, их счета арестовали, 12,25 млн рублей уже удалось взыскать в доход государства.

После этого прокуратура следит, чтобы запятнавшая себя компания не «всплыла» в очередном госконтракте.

- В этом году через суд мы добивались расторжения контракта между администрацией Елховского района и ООО «Ястреб», которое ранее привлекалось к ответственности по этой статье, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Самарской области. – Суд встал на нашу сторону, сделку на сумму более 1 млн рублей признали недействительной.

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