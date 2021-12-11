Новогодние развлечения 2021-2022 в Самаре: программа мероприятий, куда сходить

В Самаре есть куда, сходить на Новый год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие новогодние праздники в Самаре не будут устраивать массовых новогодних гуляний как во времена до пандемии. Но это не значит, что в городе в новогодние выходные совсем некуда будет сходить. Рассказываем, что все же планируется, куда сходить с детьми или просто погулять.

Площадь Куйбышева

Площадь Куйбышева каждый год традиционно является главным местом притяжения самарцев. Там хотят побывать, наверно, все, тем более, там всегда есть, что посмотреть. Сейчас на площади устанавливают красивые елки с медиагирляндами. Всего поставят семь елок, главной из которых будет 25-метровая красавица. На их украшение понадобиться 6,5 тысячи игрушек-шаров.

Также обустраивают территорию усадьбы самарского Деда Мороза, в дальнейшем станет известно, как она будет работать.

«Самара Арена»

Новая новогодняя локация появилась у стадиона, построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года. В прошлом году там активно эксплуатировалась космическая тематика, да и в целом все было украшено на уровне площади Куйбышева.

Локация у стадиона стала своего рода заменой площади Куйбышева для отдаленных районов, когда ради красивого праздника не нужно долго ехать через весь город.

Катки

Катание на коньках стало уже традиционным развлечением самарцев. Такое ощущение, что сейчас кататься умеет практически каждый, а катки есть буквально везде. Будут они и в этом году – традиционные катки на площади Куйбышева, площади Славы, в парке Гагарина, на набережной, около «Самара Арены», а также практически в каждом дворе, где есть хоккейная калда.

Детские представления

Новогодние праздники – это то время, когда все ждут волшебства и радости. Именно в это время года мы стремимся пересмотреть самые любимые фильмы, ассоциируя их с новогодними, и перечитываем любимые сказки.

Новый год – это отличное время, чтобы вживую побывать в сказке, показав их своим детям. В Самаре покажут много разных представлений, почти на каждое из которых зайдет Дед Мороз. Можно будет отправиться в путешествия с Алисой в Зазеркалье, узнать историю Аладдина, найти золотой ключик с Буратино и посмотреть много других разных сказок.

Встреча с Дедом Морозом

Какой же Новый год без Деда Мороза? Будет он и в Самаре. Уже 17 декабря из Великого Устюга он прибудет в наш город на новогоднем поезде. Ребята смогут встретиться с Дедушкой, получить от него подарок, а родители попробуют блюда северной кухни.

Ожидается, что снова заработает уже полюбившаяся самарцам усадьба местного Деда Мороза. Сейчас ее обустраивают на площади Куйбышева, как она будет работать, станет известно ближе к праздникам.

Украшенные улицы и площади

Красивые и ярко украшенные улицы – отдельная история. В Новый год даже просто погулять по Самаре интересно и приятно. Можно пройти по пешеходной Ленинградке, по улице Куйбышева проследовать до Струковского парка, спустится на набережную или подняться до площади Куйбышева, а если хватит сил, то мимо пивзавода дойти до склона у площади Славы. Свои красивые маршруты могут нарисовать и жители других районов – в новогодние праздники в городе красиво и ярко почти везде.

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