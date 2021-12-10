Не салатом единым: В какие музеи Самары сходить в декабре и на новогодние праздники

В самарских музеях можно увидеть много интересного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в музеях можно познакомиться с искусством великих русских художников, посмотреть на уникальную самую настоящую ракету, а также окунуться в атмосферу начала XX века.

Самарский художественный музей

История музея началась в 1897 году, когда самарские художники во главе с Константином Головкины передали свои работы в дар после выставки, организованной художественным отделом при самарском Публичном музее.

Музей располагается на улице Куйбышева в здании, построенном в начале XX века и являющимся памятником архитектуры федерального значения.

В музее имеются тысячи произведений отечественного и зарубежного искусства, в том числе, живопись, графика и скульптуры.

Сейчас там можно посмотреть выставку работ Константина Головкина, стоявшего у истоков создания музея. Известный самарец, живший на рубеже XIX-XX веков, был очень разносторонней личностью и известен, в том числе, как художник. Познакомиться с его творчеством можно на открывшейся выставке.

Также в музее открыта выставка коллекции основателя Жигулевского пивзавода Альфреда фон Вакано. Можно увидеть уникальные экспонаты, которые фон Вакано собирал в разных странах. Особую ценность представляет египетская коллекция.

Самара Космическая

Главный экспонат музея находится на фасаде и очень хорошо заметен – это самая настоящая ракета! Причем, это никакой не макет. Ракета была изготовлена в 1984 году в качестве образца для тренировок на космодроме Плесецк. В 1999 году выработавшую свой ресурс ракету передали на РКЦ «Прогресс», где ее переделали под макет. Сейчас это единственная в Европе вертикально установленная ракета-носитель. Недавно специалисты оценивали ее состояние.

В экспозиции музея представлены уникальные экспонаты ракетно-космической отрасли. Можно увидеть скафандр, космическую еду, ракетный двигатель, а также космические аппараты.

Музей Эльдара Рязанова

Знаменитый режиссер, подаривший нам такие картины киноклассики, как «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман» и «Берегись автомобиля», родился в Самаре и маленьким ребенком уехал с родителями в Москву.

Музей располагается в бывшей коммунальной квартире дома №120 по улице Фрунзе, в котором Рязанов в детстве жил вместе с родителями. В музее можно посмотреть, как жил режиссер, а также познакомиться с экспонатами, рассказывающими об истории города в целом.

Музей самарского футбола

Значительная часть коллекции музея посвящена самарской команде «Крылья Советов». Здесь можно найти не только различную атрибутику, фотографии, художественные работы, но даже фрагменты газона со стадиона «Металлург» и с базы «Крыльев».

В музее представлены уникальные дореволюционные экспонаты – уже тогда футбол в Самаре был. С октября 2014 года музей размещается на улице Молодогвардейской, 148.

Музей-усадьба Алексея Толстого

Прямо у входа в музей установлена скульптура Буратино, вероятно, самого известного персонажа писателя Алексея Толстого. Алексей Николаевич родился в Самарской области и некоторое время жил в областной столице, в том самом доме, который теперь является музеем. Там можно увидеть квартиру, в которой жил Толстой. В ней до мельчайших деталей воссоздана обстановка дома, которая была на рубеже XIX-XX веков. Литературная экспозиция представляет все периоды жизни и творчества Толстого.

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