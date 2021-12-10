Последние новости в Самаре за неделю 6-10 декабря 2021: защита от омикрона и новая резиденция Деда Морозза

В Ширяево открывается резиденция Деда Мороза, а в Самаре решают, как развивать территорию у стадиона

За прошедшую неделю в Самарской области придумали, как защититься от омикрона, решили, когда начнут строить новую станцию метро и продолжили готовится к Новому году. Хотя массовых гуляний не планируют, но все же украшают город, делают «Сказочный лес» на площади Куйбышева, а в Ширяево готовятся к открытию резиденции Деда Мороза и Снегурочки

В Самаре предпринимают меры для защиты от омикрона

Новый штамм коронавируса обнаружен уже в десятках стран мира, случаи заражения есть и в России. Президент Владимир Путин поручил регионам разработать план действий по предотвращению распространения нового штамма. В Самарской области отреагировали и на региональном оперштабе объявили, что вновь начинают работать обсерваторы.

Как в Самаре будут защищаться от омикрона: из-за нового штамма коронавируса возобновляют работу обсерваторы (подробнее)

Около стадиона «Солидарность Самара Арена» хотят построить аквапарк и колесо обозрения

Представлена концепция развития территории около стадиона «Солидарность Самара Арена», принимавшего игры футбольного чемпионата мира 2018 года. Международная группа архитекторов из Лондона, Парижа и Москвы предлагает создать вокруг стадиона среду, для которой характерны «свобода мышления и возможность осуществления экспериментов». Планируется сделать территорию, интересную посетителям всех возрастов, среди прочего там могут появиться аквапарк и колесо обозрения.

Около «Солидарность Арены» в Самаре предлагают построить аквапарк с колесом обозрения (подробнее)

В автобусах Самары хотят установить валидаторы

Валидаторы для бесконтактной оплаты проезда планируют установить в городские автобусы в Самаре. Сейчас в автобусах действует новая система посадки, когда пассажиров пускают только через переднюю дверь. Самарцы такое нововведение не оценили, горожане требуют вернуться к старой схеме.

В автобусах Самары планируют установить валидаторы (подробнее)

Владельцы ресторанов в Самарской области требуют снять ограничения на режим работы

Владельцы ресторанов в Самарской области обратились к главе региона с требованием снять ограничения на работу ресторанов. Сейчас в заведения пускают только посетителей с QR-кодами, а работать там могут только привитые сотрудники. При этом, с 23:00 до 6:00 работа ресторанов запрещена. Владельцы ресторанов утверждают, что они находятся на грани закрытия, без работы может остаться много людей.

Владельцы ресторанного бизнеса Самарской области требуют от губернатора снять ограничения на режим работы (подробнее)

«Сказочный лес» появится на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре не планируют массовых гуляний на новогодние праздники из-за ситуации с коронавирусом, но украшают площадь Куйбышева, традиционно являющаяся центром притяжения для всех самарцев в Новый год. На этот раз там появится «Сказочный лес», «Избушка Бабы Яги» и многие другие интересные локации.

На площади Куйбышева в Самаре к Новому году построят «Сказочный лес» и поставят избушку Бабы Яги (подробнее)

Новую станцию метро в Самаре начнут строить в середине 2022 года

Станцию метро «Театральную» начнут строить в Самаре в середине 2022 года. Новая станция появится на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской. Строительство станции планируется завершить за два года (при этом прошлые станции самарцы ждали значительно дольше), ожидается, что «Театральная» свяжет Безымянку с историческим центром города.

Строительство станции метро «Театральная» в Самаре стартует в середине 2022 года (подробнее)

В Самаре хотят купить новые электробусы

Современный электротранспорт хотят закупить в Самаре. В областной столице могут появиться электробусы. Ранее в тестовом режиме работал один электробус, который ходил от Губернского рынка до нового микрорайона Южный город. Сейчас обсуждается, сколько будет стоить новый транспорт.

Для Самары хотят купить 11 новых электробусов (подробнее)

В Самарской области рассказали, будут ли вводить штрафы для непривитых

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что граждан нужно склонять к вакцинации путем убеждения. Нужно объяснять и находить аргументы, а не прибегать к штрафам. Сейчас в регионе хотя бы одним компонентом привито 60% взрослого населения.

Губернатор Самарской области рассказал, будут ли вводиться штрафы для невакцинированных граждан (подробнее)

Разработанный в Самаре космический аппарат «Аист-2Д» запечатлел крупное извержение вулкана

Космический аппарат «Аист-2Д», разработанный самарскими учеными, запечатлел извержение вулкана на острове Пальма (Канарские острова, Испания). Аппарат, предназначенный для широкого спектра задач, в числе которых дистанционное зондирование Земли и исследование околоземного космического пространства, снял вулкан, извержение которого продолжается уже два месяца.

Космический аппарат «Аист-2Д» запечатлел извержение вулкана Кумбре-Вьеха (подробнее)

В крупном пожаре на Птичьем рынке в Самаре погибли животные

Крупный пожар произошел на Птичьем рынке в Самаре. На ночь в торговых павильонах оставили попугаев, черепах, хомяков, рептилий и рыбок. Как писали в соцсетях, на ночь оставили включенный обогреватель, вероятно, пожар произошел из-за него. По факту случившего проводятся проверки, специалисты устанавливают причину пожара.

При пожаре на Птичьем рынке в Самаре 7 декабря 2021 года погибли животные (подробнее)

Врач-педиатр рассказала, есть ли в Самаре детская вакцина

В Самаре пока нет детской вакцины от коронавируса, рассказала главный педиатр областной столицы Светлана Пыркова. При этом в России зарегистрирована вакцина Гм-КОВИД-Вак-М (она также имеет название «Спутник М»), которая предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Сейчас она находится на испытаниях, не исключено, что в регионы вакцина поступит до конца года.

Врач-педиатр рассказала, есть ли в Самаре вакцина от коронавируса для детей (подробнее)

В Ширяево появится резиденция Деда Мороза и Снегурочки

Теперь для встречи с Дедом Морозом не нужно ехать в Великий Устюг – его резиденция также открывается в Ширяево Самарской области. Там можно будет встретится с Дедушкой, поиграть со сказочными эльфами и побывать на чаепитие с самоваром и вкусняшками.

В селе Ширяево откроется резиденция Деда Мороза и Снегурочки (подробнее)