Куда сходить в Самаре на выходных 11-12 декабря 2021: ритмы сальсы, выставка Головкина и хоккей на Молодогвардейской

Самарские хоккеисты возвращаются во Дворец спорта на Молодогвардейской Фото: Вячеслав СОРОКИН

В предстоящие выходные в Самаре можно будет послушать ритмы сальсы, отпраздновать в филармонии день танго, а также снова пойти на хоккей во Дворец спорта на Молодогвардейской.

Собрали самые интересные события, которые состояться в областной столице в предстоящие выходные.

Выставка работ Константина Головкина

Самарский художественный музей

С 10 декабря по 30 января

Режим работы музея:

понедельник, среда, пятница, воскресенье – с 10:00 до 18:00 (касса - до 17:30);

четверг, суббота – с 13:00 до 21:00 (касса – до 20:30);

вторник – не работает;

31 декабря, 1,2 декабря – выходные дни.

Выставка работ известного самарца, жившего на рубеже XIX-XX веков, проходит в художественном музее, открытию которого как раз и способствовал Константин Головкин. Он запомнился разносторонними интересами, в том числе, как художник. Головкин исследовал левый берег Волги, рисовал город с противоположной стороны реки. На выставке будет представлена живопись и графика художника.

Поволжский сальса-оркестр Fruta Bomba

Клуб «Звезда», 12 декабря, воскресенье, 18:00

Молодой самарский бэнд делает яркую вечеринку в клубе «Звезда». Коллектив играет ритмы сальсы, румбы, ча-ча-ча и других известных и не очень латиноамериканских танцев, которые зрители могут не только послушать, и потанцевать под зажигательные мелодии. В коллективе объединились как профессиональные, так и начинающие музыканты. Как у них получается, можно посмотреть на концерте.

Звезды аргентинского танго

Филармония, 12 декабря, воскресенье, 19:00

Международный день танго отмечается 11 декабря, а 12 декабря на сцене самарской филармонии выступят чемпионы Европы по аргентинскому танго Артем Лучин и Ирина Самойлова. Танцевать они будут под мелодии, который исполнит российский танго-оркестр «Solo Tango Orquestra».

Последний матч года для «Крыльев Советов»

Стадион «Солидарность Самара Арена», 11 декабря, суббота, 15:00

Самарская команда «Крылья Советов» проведет последний матч этого календарного года, в 18-м туре российской премьер-лиги встретившись с казанским «Рубином». Игра пройдет в Самаре.

«Крылья» в трех последних матчах не добились побед, дважды сыграв вничью с командами из нижней части турнирной таблицы, а также уступили московскому ЦСКА. Казанцы потерпели поражения в двух последних встречах.

В турнирной таблицы команды разделяет всего два очка, «Рубин» идет десятым, а «Крылья» немного повыше – на восьмой строчке.

ЦСК ВВС возвращаются во Дворец спорта на Молодогвардейской

Дворец спорта на Молодогвардейской, 11 декабря, суббота, 17:00

Самарские хоккеисты возвращаются во Дворец спорта на Молодогвардейской. Там построили новое здание, которые открыли еще в сентябре, но хоккеисты ЦСК ВВС туда переезжают только сейчас. Самарские «военные летчики» встретятся с московской «Звездой», которая является фарм-клубом ЦСКА, выступающего в КХЛ, и на днях дала серьезный бой «Ладе» в Тольятти. Самарцы же начинают последнюю в этом году домашнюю серию, вернувшись с выезда, во всех четырех матчах которого проиграли.