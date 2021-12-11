Погода в Самаре на выходные 11-12 декабря 2021: в регион придет скандинавский холод

В Самаре в выходные будет холодно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область в предстоящие выходные придут скандинавские холода. По данным Приволжского УГМС, днем ожидается от 7 до 12 градусов мороза, а в ночное время местами может похолодать и до -20 градусов.

Такую погоду формирует холодный скандинавский антициклон, который принесет холодный воздух. Из-за того, что нет осадков, пока не выпал снег и отсутствует ветер, будет еще холоднее, поэтому и прогнозируется до 20 градусов мороза в отдельных районах.

Что же касается снега, то его синоптики пока не ожидают. Несмотря на то, что уже середина декабря, снега нет, хотя в прошедшем ноябре пару раз были даже метели.

Остается надеется, что снег все-таки выпадет в ближайшие пару недель, и новогоднее настроение будет создавать не только новогодняя иллюминация, но и укутанные красивым белым снежком городские улицы.