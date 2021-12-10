Без прививки работать опасно: водители такси в Самаре рассказали, почему вакцинируются

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ПЛАН ПО ВАКЦИНАЦИИ ПЕРЕД ВОДИТЕЛЯМИ НЕ СТАВИЛИ

В Самаре водители такси массово делают прививки от коронавируса. Активнее всего оказались сотрудники таксопарка БарсПрофи, где qr-коды уже получили больше 60% водителей.

- Я выступаю за вакцинацию, первую прививку сделал еще в октябре, - рассказал «КП» директор таксопарка БарсПрофи Антон Гуськов. – Что касается сотрудников, то они сами решают, вакцинироваться или нет. Некоторые водители сделали прививки раньше меня, другие проходят вакцинацию сейчас. Кто-то планирует привиться до конца года. В общей сложности на данный момент у нас привиты больше половины таксистов, около 60%.

По словам водителей, в первую очередь они прививаются, чтобы не волноваться за себя и своих близких.

- В такси я работаю полтора года. Каждый день пересекаюсь с большим количеством людей. Решил, что лучше пройти вакцинацию и жить нормальной полноценной жизнью, не переживая о том, что будет, если заболею я или заражу кого-то из близких. Кроме того, без qr-кода в Самаре даже в торговый центр не попасть. Первый компонент поставил 1 декабря, серьезных осложнений не было, чувствую себя хорошо, - говорит водитель Андрей.

НЕ ХОЧУ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ ЛИШИТЬСЯ РАБОТЫ

Другие водители проходят вакцинацию, чтобы быть уверенными, что болезнь не застанет их врасплох и они смогут спокойно выполнять заказы.

- Ситуация с заболеваемостью во многих регионах сложная. В некоторых городах на предприятиях действуют распоряжения, что должно быть вакцинировано определенное число сотрудников, иначе есть риск лишиться работы. В Самаре таких указов пока не было, но ситуация меняется стремительно. Лучше себя обезопасить, если у нас что-то подобное введут, а я без прививки. А то пока первый компонент поставишь, потом через три недели второй, уже почти месяц пройдет. Не хочется перед новогодними праздниками, когда растет спрос на такси, оставаться без работы. Вакцинировался, и никаких проблем, - рассуждает другой водитель.

Для вакцинированных водителей некоторые агрегаторы разрабатывают определенные бонусы. Например, Яндекс.Такси дает таким водителям приоритет в заказах и, соответственно, возможность зарабатывать больше.

С ПРИВИВКОЙ РАБОТАТЬ НАДЕЖНЕЕ

- Я не понаслышке знаю, что такое переболеть коронавирусом, оставшись на длительное время без работы, - говорит водитель из Самары Николай Сафонов. – Пока болел, естественно, заказы брать не мог, заработка, к которому привык, не было. У водителей ведь фиксированного оклада нет. Работаешь – есть деньги, не вышел на линию – нет дохода. Хорошо, что Яндекс.Такси дал материальную помощь во время болезни. Но больше сидеть без работы не хочется. Прививку собираюсь сделать в ближайшее время.

- Без прививки сейчас работать рискованно, - считает водитель Евгений. - Среди моих коллег большинство уже вакцинировались. С кем не встретишься, говорят, что либо один компонент, либо уже два поставили. А некоторые к ревакцинации готовятся. При этом все сходятся во мнении по своему опыту, что даже если после вакцинации заболеешь, то ковид протекает в легкой форме иза короткое время. Даже, если несколько дней дома полежишь, в деньгах особо не потеряешь. Это лучше, чем остаться без заработка на пару недель, а то и на месяц.

Сейчас такси - один из самых популярных способов передвижения в городе, и несмотря на то что темпы вакцинации в таксопарке высокие, водители продолжают соблюдать меры предосторожности. Заказы сотрудники выполняют в масках и напоминают об них пассажирам, если те садятся в салон без средства защиты. Перед и после каждой поездки салон машины проветривается, а все поверхности обрабатываются дезинфицирующим средством. Более того, не реже двух раз в день в салоне проводится влажная уборка.