Обещали помочь и мучили: в Оренбуржье сотрудники реабилитационного центра похищали людей

Полицейские задержали двоих подозреваемых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В обстоятельствах серьезного преступления разбираются следователи Оренбуржья. Они выяснили, что работники фиктивного реабилитационного центра похищали людей и лишали их свободы. Задержано уже несколько человек.

Жертвами злодеев становились люди с проблемами. Кто-то страдал алкогольной зависимостью, кто-то наркотической. По версии силовиков, злодеи выходили на них с предложениями о помощи, но все оборачивалось самым настоящим кошмаром для «пациентов».

— В интернете был создан сайт, где размещали информацию о лечении для зависимых граждан. За данную услугу злоумышленники получали деньги от родственников потерпевших. Фактически же никакой помощи они не оказывали, — рассказывают в СУ СК России по региону.

В штате псевдо-реабилитационного центра не было врачей и сотрудников с медицинским образованием. Его создатели после получения денежных средств просто насильно увозили человека и удерживали его в арендованном помещении длительное время. Одна из женщин, обнаруженных там, призналась, что находится в заточении уже больше девяти месяцев.

— Участники преступной группы избивали пострадавших, оказывали на них моральное и психологическое воздействие. На связь с родственниками пленники выходили только раз в неделю. Телефонный звонок проходил под контролем сотрудников центра и после получения соответствующего инструктажа, — добавляют в СК.

Цели у преступников были исключительно корыстные. Они рассчитывали получить от близких жертв как можно больше денег и делали вид, что помогают их зависимым родным.

Подозреваемых задержали сотрудники Управления МВД России по Оренбургской области. Пока под стражу заключены двое.

— В разное время в стенах заведения они незаконно удерживали более 20 человек. Подозреваемых задерживали при участии коллег из Росгвардии. Выйти на них удалось в результате оперативно-разыскных мероприятий, — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту похищения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ. Расследование продолжается. Вполне вероятно, что в ходе разбирательств у правоохранителей появятся как новые потерпевшие, так и очередные фигуранты.

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