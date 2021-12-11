В Самаре тезка великого поэта Александр Сергеевич Пушкин попался на тяжких преступлениях

Александр Пушкин находился в федеральном розыске Фото: предоставлено полицией.

Самарские полицейские в ходе операции «Розыск» отыскали немало тех, кто скрывается от правосудия. 10 декабря 2021 года им удалось поймать полного тезку великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Мужчину искали на федеральном уровне за целый ряд тяжких преступлений.

Местному Пушкину 37 лет. Он неоднократно уже отбывал наказание — за мошенничество, нанесение травм другим людям, воровство... Последняя судимость — использование подложных документов — до сих пор не погашена. В федеральный розыск Александра объявили осенью — за кражу, совершенную 23 ноября 2021 года. Как удалось выяснить оперативникам, еще за полтора месяца до этого он совершил нападение на человека.

— 1 октября в девять часов утра в подъезде на первом этаже дома на улице Партизанской он совершил разбой в отношении 23-летнего местного жителя, работающего токарем. Пушкин под угрозой газового ключа и ножа отобрал у парня кошелек, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

В бумажнике находилось большее 20 тысяч рублей, водительское удостоверение, банковская карта, которую владелец успел вовремя заблокировать, и пропуск на работу. Видеонаблюдение на лестничной площадке, где все случилось, не ведется, поэтому вся надежда в описании преступника была на свидетелей и потерпевшего. Злодея пытались найти по горячим следам, применялась служебно-разыскная собака кинологов по кличке Путинка, но это не принесло результата.

Налетчик затаился. Впрочем, оперативники смогли получить наводку и установили его местонахождение. Накануне, в пятницу 10 декабря, Пушкина задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 — Советского района, где его искали за кражу. Помогали им бойцы СОБР ОМЕГА региональной Росгвардии. Фигурант дал признательные показания.

Сейчас расследование продолжается. Не исключено, что в криминальном списке Александра Пушкина появятся новые эпизоды.