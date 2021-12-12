Под Оренбургом родители и трое детей отравились угарным газом

Отравление произошло в этом доме. Фото: ГУ МЧС РФ по Оренбургской области

В Оренбургской области из-за отравления угарным газом пострадали пять человек: двое взрослых и трое детей. Все они оказались в больнице, за их здоровье и жизнь борются врачи. Сотрудников МЧС РФ вызвали в дом в селе Северное Оренбуржья рано утром, около пяти часов. На месте, в доме нашли пятерых человек, которые уже успели надышаться угарным газом, чрезвычайно опасным для жизни. Правда, к счастью все были живы.

- Пострадавших сразу на машине скорой помощи доставили в больницу. Среди жертв отравления - трое детей. Двое мальчиков 13 и 14 лет и 9-летняя девочка, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Оренбургской области.

Пока точные причины происшествия неизвестны. На месте не было пожара. В доме использовалось отопление с помощью газового котла, возможно, оборудование оказалось неисправным либо же взрослые не соблюдали технику безопасности.

Причиной ЧП могла стать неисправность газового оборудования. Фото: ГУ МЧС РФ по Оренбургской области

В МЧС отмечают, что количество таких ЧП - с отравлением угарным газом - только возрастает с наступлением холодов. Чаще всего их причиной становится неправильная эксплуатация оборудования. Так, эксперты рекомендуют всегда пользоваться услугами аккредитованных специалистов при подключении газового оборудования, устанавливать анализаторы содержания в воздухе угарного газа, автоматику для котлов. Засоренный дымоход, трещины в печной кладке могут стать причиной смерти людей.

Угарный газ не имеет запаха. При отравлении у человека появляется вялость, головная боль, ощущение головокружения, одышка и кашель, начинают слезиться глаза. Опасно, если такое отравление происходит ночью - люди могут умереть во сне. Опаснее всего воздействие газа на детей, первыми же под удар попадают животные, так как концентрация газа выше около пола.

При отравлении важно оказать первую помощь: вывести пострадавших на свежий воздух, устроить поудобнее, укутать в теплую одежду, если начинается озноб. Лучше всего незамедлительно вызвать скорую помощь, так как последствия могут быть серьезными и для сердца, и для дыхательной системы.

К сожалению, отравление угарным газом происходит довольно нередко. Недавно в Уфе подростки отравились в гараже, а 18-летняя девушка с 5-летней девочкой пострадали, находясь в бане - они закрыли шибер отопительной печи и угарный газ пошел внутрь помещения.