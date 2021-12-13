Тигры, снеговики и снегири: дети работников КуйбышевАзота рисуют новогодние поздравления

Дети химиков рисуют «поздравления» второй год подряд. Фото: ПАО «КуйбышевАзот».

На тольяттинском предприятии много добрых традиций, так или иначе, связанных с детками заводчан. Ребята с удовольствием участвуют во всех мероприятиях, которые год за годом для них организуют профсоюзный комитет и администрация ПАО «КуйбышевАзот». Не удивительно, что работа завода, где трудятся их мамы и папы, для детей уже давно не просто рассказы родителей. Мальчишки и девчонки, даже самые маленькие, уже имеют свои представление о химии и том, что производит предприятие. Тема интересна детям, и каждый год юные тольяттинцы излагают ее в своих работах, принимая участие в конкурсе детского рисунка «Мои родители работают на КуйбышевАзот». Конкурс организуется на предприятии ежегодно ко Дню химика. Даже трехлетние малыши, глядя на старших братьев и сестер, берутся за карандаши и фломастеры, чтобы представить свои работы на суд профессионального жюри.

Символ года — тигренок — самый популярный герой открыток. Фото: ПАО «КуйбышевАзот».

А с наступлением зимы, в ожидании праздника и новогоднего чуда, ребята готовят работы на конкурс «Новогодняя открытка», организатором которого уже второй год подряд выступает Самарская областная организация Росхимпрофсоюза. В профсоюзную организацию КуйбышевАзота поступают работы со всего предприятия. Нарядные елки, блестящие игрушки, веселые снеговики, Дед Мороз и Снегурочка, красногрудые снегири, олени, мешки с подарками и, конечно, символ грядущего года полосатый тигр - чем только не вдохновляются ребята, рисуя открытки с пожеланиями! - Этот конкурс проходит второй год подряд - в нем участвуют дети и внуки работников предприятий, состоящих на учете в Самарской областной организации Росхимпрофсоюза, - рассказывает председатель профсоюзного комитета ПАО «КуйбышевАзот» Сергей Туманов. - В прошлом году из 368 работ более 200 представил КуйбышевАзот - наше предприятие стало самым массовым и дружным участником конкурса. Работы приносят, можно сказать, ежечасно. С каждым днем их становится больше и больше. Подготовить и передать через родителей новогоднюю открытку на конкурс можно до 21 декабря! В этом году конкурс проходит в двух возрастных категориях - 6-10 и 11-16 лет. Но к нам поступила работа участника, которому всего 2 года 9 месяцев - будем ходатайствовать, чтобы ее приняли к рассмотрению в Самарском областном комитете Росхимпрофсоюза или на уровне Первичной профсоюзной организации ПАО «КуйбышевАзот» - учредим отдельную номинацию для малышей.

Работы принимаются до 21 декабря. Фото: ПАО «КуйбышевАзот».

У ребят, родители которых работают на КуйбышевАзоте, много вариантов реализовать свой творческий потенциал. Конкурсы устраиваются не только на общезаводском уровне, инициативу в этом вопросе проявляют и заводские подразделения, где к памятным датам или профессиональным праздникам организуются художественные первенства среди детей сотрудников. Помимо отличного настроения и ценных подарков, победители и участники конкурсов получают хороший опыт, проявляя инициативу и делая смелые шаги навстречу своему будущему.