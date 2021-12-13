Последние новости в Самаре за выходные 11-12 декабря 2021: «Крылья Советов» завершают год победой, ЦСК ВВС переезжают в новый ледовый дворец

Самарские «Крылья» завершают год победой, а ЦСК ВВС возвращаются во Дворец спорта на Молодогвардейской

В прошедшие выходные самарские «Крылья Советов» завершили год победой над «Рубином». К сожалению, игра оказалась омрачена трагедией на трибунах, где стало плохо одному из болельщиков - спасти мужчину не удалось.

Еще одна самарская спортивная команда, хоккейный ЦСК ВВС, вернулся на Молодогвардейскую и в новом здании Дворца спорта начал серию домашних игр.

«Крылья Советов» завершили год победой

Самарские «Крылья Советов» завершили календарной год домашней победой над казанским «Рубином». Самарцы победили со счетом 2:0, голы забили Иван Сергеев, которого в этом году вызывали в сборную страны, и 17-летний Сергей Пиняев, оформивший свой первый гол в РПЛ. «Крылья» ушли на зимний перерыв, занимая восьмое место в турнирной таблице.

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В Самаре спасли раненого орла-белохвоста

В Самаре спасли птицу, занесенную в красную книгу. Раненого орла-белохвоста нашли кинельские рыбаки, вероятно он пострадал после столкновения с ЛЭП. У птицы обнаружили травму черепа, было принято решение отправить орла в Москву реабилитационный центр. Все неравнодушные надеются, что птица выживет и вернется в естественную среду обитания.

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Хоккеисты ЦСК ВВС впервые сыграли в новом Дворце спорта на Молодогвардейской

Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС снова проводит домашние игры во Дворце спорта на Молодогвардейской. «Военные летчики» теперь базируются на новой арене и уже провели один матч, встретившись с московской «Звездой». Пока сезон для самарцев складывается провально - ЦСК ВВС снова проиграли.

ЦСК ВВС провел первую игру в новом Дворце спорта на Молодогвардейской в Самаре (подробнее)

В Самаре во время матча «Крыльев Советов» умер болельщик

В Самаре во время футбольного матча умер болельщик. Мужчина находился на трибуне, когда ему стало плохо. Находящиеся рядом фанаты пытались оказать ему помощь, прибывшие на место врачи пытались его реанимировать, но спасти ему не смогли. В самарском клубе выразили соболезнования и готовность помочь близким, по факту случившегося проверят работу всех ответственных сотрудников. Мы пообщались с болельщиком, который оказался рядом в ту минуту и пытался помочь, он рассказал о своем видении ситуации.

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В Самаре пенсионеры погибли, попав под поезд

Двое пенсионеров погибли, попав под поезд в Самаре. По предварительным данным, пожилая пара, 81-летний мужчина и 79-летняя женщина, переходили пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист пытался предотвратить наезд – применил экстренное торможение и сигналил, но избежать трагедии не удалось. По факту случившегося проводят проверку.

Не успели перейти пути: в Самаре пожилая пара погибла под колесами поезда (подробнее)