«ЧЕ!» заступится за тебя: телеканал приступил к съёмкам нового социального реалити

В «Заступницах» будут проводиться настоящие журналистские расследования и решаться реальные проблемы реальных людей.

Телеканал «ЧЕ!» расширяет линейку полезных реалити, в которую уже входят «Решала», «Охотники» и «Опасные связи». В «Заступницах» будут проводиться настоящие журналистские расследования и решаться реальные проблемы реальных людей.

Летом этого года самарцев потрясла история о том, как мать выбросила свою дочь из окна шестого этажа*. Оказалось, прабабушка погибшей пыталась забрать правнучку у матери. Родственница понимала, что девушка вела неподходящий для воспитания трехлетнего ребёнка образ жизни. Но соцопека не поддержала прабабушку и рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь в воспитании ребенка.

Ты тоже сталкивался с ситуациями, когда детей воспитывают ненадежные люди, а родственники не могут ничего сделать? Или вы с бывшем супругом никак не можете «поделить» детей после развода? Тебе помогут «Заступницы»! Они найдут решение даже самой сложной проблемы, ведь на их стороне — справедливость и закон.

И вопросы опеки — далеко не единственная проблема, с которой помогут «Заступницы». Не можешь поделить с родственниками наследство? Отец твоих детей не платит алименты? Тебя незаконно уволили? Суррогатная мать не отдаёт ребёнка или, наоборот, пытается отобрать его у приёмной семьи? Не знаешь, что делать, ведь война мужа и тёщи — не анекдот, а беда твоей семьи? Обращайся в реалити «Заступницы»!

Ведущими новой программы стали журналистка Виктория Разницина и адвокат Ольга Митрофанова.

С Ольгой Митрофановой зритель знаком по проектам «Контрольный звонок» на НТВ и «Ты — красотка!» на телеканале «Пятница!». Она — профессиональный адвокат с десятилетним опытом работы. В новом проекте девушка будет не только давать юридические рекомендации героям, но и выступать в качестве медиатора: примирять стороны и разрешать конфликты.

«Я буду содействовать нашим героям с юридической точки зрения и лично проконтролирую, чтобы справедливость была восстановлена. Не бойся, я подтолкну тебя в правильном направлении», — заверяет зрителей Ольга.

Виктория Разницина — журналистка, общественный деятель и организатор мероприятий. Она совмещает карьеру с воспитанием четырёх детей, двое из которых приёмные. В новом проекте Виктория будет заниматься расследованиями: собирать необходимую информацию, если нужно — отправится на дело под прикрытием.

«Я никогда не была равнодушна к тем, кто в беде. Чужую боль пропускаю через себя и сразу начинаю размышлять, как можно человеку помочь? Очень рада, что стану частью проекта «Заступницы». Я буду рядом с нашими героями, когда им тяжело. Если надо — поддержу, посоветую, как жить дальше. Теперь ты не один!» — обещает Виктория.

Чувствуешь, что тема «Заступниц» тебе близка? Нужна помощь и поддержка? Заходи на официальный сайт телеканала «ЧЕ!» и заполни форму для участия в новом проекте Вместе мы справимся с любыми трудностями.

Знай свои права и не ведись на провокации, а решение проблем оставь «Заступницам»! Дата премьеры нового реалити будет объявлена позже. Следи за Следи за новостями «ЧЕ!» в официальных соцсетях и на сайте телеканала.