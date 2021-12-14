Катки в Самаре в декабре 2021: где покататься и как работают

В Самаре открылись катки
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Самаре начали появились несколько ледовых катков в городских парках. Хотя уже середина декабря, в городе пока так и нет снега. Но зато есть катки, на которых можно покататься в окружении новогодней иллюминации.
Где катки уже есть
Сейчас катки залиты в четырех парках – «Дружбе», «Победы», 50-летия Октября, и парке Гагарина.
В парке Победы ледовую площадку обновили. Теперь она находится ближе к улице Аэродромной, в том месте, где раньше располагалось колесо обозрения. За счет этого площадь катка увеличилась и теперь составляет 2 тысячи квадратных метров.
На каждом катке организованы пункты проката коньков и раздевалки, сделаны пункты питания.
Как работают катки
Открытые ледовые площадки работают с 10:00 до 22:00. Перерывы будут делать, чтобы почистить лед и сделать заливку. Также предусмотрены перерывы для дезинфекции раздевалок и пунктов проката.
Какие еще катки появятся
Как сообщают в администрации Самары, всего в городе появится порядка 120 катков. Большинство из них – во дворах, но также сделают ледовые площадки на привычных и популярных локациях - на набережной и на площади Куйбышева. На площади традиционно делают два катка – на одном можно будет кататься, а на другом – поиграть в хоккей.
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