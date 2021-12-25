Дома вкуснее: истории самарцев, которые не ходят в рестораны

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Ни для кого не секрет, что в период пандемии люди стали все чаще есть и готовить дома. По данным исследований, 72% россиян отметили, что питаются теперь преимущественно дома всей семьей, заметно снизив количество ресторанов и общепита в своей жизни. Расходы, при этом, у большинства даже сократились. Как так вышло и какие домашние блюда являются фаворитами жителей Самарской области выяснил журналист «Комсомольской правды».

Антон, Алина и гамбургеры

Антон и Алина — молодая и счастливая семья. На первое свидание много лет назад ребята пошли в бургерную. Любовь с первого взгляда, помимо друг к другу, случилась и к бутербродам американского происхождения, походы за любимым блюдом стали доброй традицией. Время шло, любимый ресторан закрылся, а ассортимент других заведений хоть и был похож, но тот самый вкус первого свидания уже не передавал.

Антон решил исправить данную оплошность, качестве сюрприза приготовив тот самый ужин. Купил красный репчатый лук, кетчуп, майонез, помидоры, маринованные огурцы, листья салата, бекон и говяжий фарш для приготовления котлеты — прямо как в любимом ресторане.

— Только дома я понял, что забыл купить булочки для бургеров. В голову пришла идея приготовить их самому, но с выпечкой я знаком мало, да и любимая уже скоро должна была прийти, — сообщил Антон журналисту «Комсомольской правды».

В домашних бургерах можно использовать любые ингредиенты по желанию Фото: Максим ВЕБЕР

Тем не менее, пути назад уже не было. В хлебном отделе супермаркета внимание Антона привлекла «Булочка для Гамбургера» производства Самарского Хлебозавода №5.

.— Я работаю дизайнером и мне очень понравилась упаковка продукта. Тем более в знакомом магазине я впервые увидел именно эти булочки, все звезды совпали и я решился на покупку, — рассказывает Антон.

Времени оставалось мало. Пожарив котлету, уложил ее на булочку, щедро полил соусом, добавил овощи и бекон. Услышав звук ключей, открывающих дверь, Антон понял, что уже не успевает зажечь свечи, накрыть на стол и создать романтическую атмосферу. Но было уже поздно — Алина почуяла вкусный запах и первым делом пошла смотреть что же такое происходит на кухне.

Последнее время Антон и Алина очень любят заменять говяжью котлету куриной Фото: Максим ВЕБЕР

— Сюрприз не удался, я давно догадывалась о его задумке, — смеется Алина. — Вместо романтического ужина мы взяли бургеры и сели смотреть любимый сериал, параллельно обсуждая как у обоих прошел день. И знаете, это было интереснее напускной романтики, а бургеры на вкус хоть и отличались от “тех самых”, но получились даже лучше. Теперь Антон у нас главный на кухне по гамбургерам.

Завтрак большой семьи

Семье Самойловых редко удается собраться вместе. Отец семейства Сергей работает в ночь, любящая мама Людмила днем, а дети Степан и Александра учатся в школе. Единственное время, когда всей большой семье удается собраться в рабочие дни — раннее утро.

Не так давно у Самойловых появилась традиция собираться по утрам и обсуждать насущные вопросы, параллельно завтракая. Помимо основного приема пищи семья очень любит различные бутерброды: Сергей предпочитает их делать с мясом, Людмила с маслом и икрой, а дети любят сладкие со сгущенкой или шоколадной пастой. Для такого разнообразия вкусов необходим определенный нейтральный сорт хлеба, поэтому семья остановилась на продукте «Хлеб Молочный» от Самарского Хлебозавода №5.

— Мы выбрали именно этот хлеб, потому что семья у нас большая, вкусы у всех разные, а «Хлеб Молочный» подходит для всех. Более того, он достаточно большой и хватает его на несколько дней даже для такой большой семьи. В ежедневном рационе у нас также имеется и «Батон Кефирный», который мы тоже очень любим, — рассказала мама семейства.

Приближающиеся новогодние праздники объединяют семьи за столом. Фото: Pixels

Идеальный хлеб для всей большой семьи подобрать достаточно сложно. Но всем членам семьи Самойловых удалось договориться и выбрать устраивающий всех вариант. По вкусу всей большой семье пришелся «Батон Молочный», который недавно появился среди новинок Самарского Хлебозавода №5. Он прекрасно дополняет любую начинку и подходит и для сладких, и для мясных бутербродов - отличная находка по приятной цене.

Ностальгия для путешественников

Сергей и Нина вместе уже более 20 лет. Дети пару лет назад уехали, но им хорошо и вдвоем, особенно в плане совместных путешествий, которых за столь долгую совместную жизнь было немало.

Пара исколесила всю Европу, но особенно им запомнились Афины, где они были в начале двухтысячных. Взяв с собой свежекупленный фотоаппарат, Нина и Сергей отправились на отдых в античную столицу, вот только отдохнуть не получилось — весь отпуск семья колесила по достопримечательностям и делала запоминающиеся снимки.

«Рулетик с маковой начинкой» отлично подходит к чаю. Фото: Самарский Хлебозавод №5

Не так давно сын, который учится в Москве, вернулся навестить маму и папу. Нина пошла за угощениями для гостя, но тут ей попалась на глаза новинка Самарского Хлебозавода №5 под названием «Слойка Греческая с зеленью», 3 упаковки которой она тут же купила. Выбор был обусловлен не только названием и дизайном: Нина часто берет «Батон Нарезной традиционный» от того же производителя для себя и мужа. Разделив дома трапезу с семьей, они еще долго предавались воспоминаниям, показывая старые фотоальбомы сыну, попутно вспоминая курьезные ситуации с поездки. Как оказалось, слойки с зеленью и сыром вполне способствуют приятному времяпровождению с самыми родными и близкими. Для Нины и Сергея этот вечер был наполнен семейными приятными воспоминаниями, а их сын в очередной раз удостоверился какие же все-таки замечательные у него родные.

Хлеб и ЗОЖ

История пары студентов Петра и Елены тянется не так давно — познакомились ребята в прошлом году в бассейне. Ребята ведут здоровый образ жизни, идут на красный диплом. Загруженность учебой и спортом, а также не всегда свободная кухня в общежитии, не позволяет ребятам часто готовить, поэтому приходится экспериментировать.

— Для учебы и спорта мне необходимо большое количество углеводов в организме и постоянные перекусы чем-то сладким, — рассказывает Елена. — Для этого я беру «Рулетик с маковой начинкой», от Самарского Хлебозавода №5, он мне идеально подходит. Его можно есть во время перерыва на учебе с чаем в столовой, разделив с друзьями.

Большие компании нередко объединяет любовь к бутербродам. Фото: Pixels

Петр любит другие хлебобулочные изделия для перекусов, в особенности «Батончик Овсяный», которой также отлично подходит к чаю. Высокое содержание пищевых волокон и овсяных хлопьев в нем помогает поддерживать энергию как минимум до вечера.

Каждый понедельник, среду и пятницу ребята любят ужинать вместе после бассейна. Обычно для последнего приема пищи они предпочитают разные диетические супы с хлебом «Бездрожжевым ржано-пшеничным». Как известно, ужин, в особенности после тренировки, должен быть легким, а хлеб, выпеченный без дрожжей, отлично подходит для этих целей.

Самара давно славится своими хлебными изделиями. Ассортимент новинок Самарского Хлебозавода №5 найдет свой отклик среди самых разных людей.