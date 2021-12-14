Покупателям квартир в «Кошелев-Парке» в Самаре подарят сертификаты на мебель и технику

У жителей города есть прекрасная возможность купить красивую квартиру и получить приятные подарки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Декабрь — самый волшебный месяц в году, когда каждый ждет приятных сюрпризов. Особенным его делают не только аромат мандаринов, елки, гирлянды, но и подарки. Вдвойне радостно их получить сразу после покупки новой квартиры. И такая возможность есть у тех, кто выбирает квартиру в «Кошелев-Парке» и готов там поселиться уже в 2022 году.

Корпорация «Кошелев» подготовила презенты для всех, кто в декабре 2021 года решит приобрести у них квартиру. Речь идет о таких подарках, которые в новом жилье точно будут полезны. В офисах продаж под елкой будущих новоселов ждут солидные сертификаты на покупку мебели. техники и товаров для дома. Кроме того, что-то ценное можно вытащить и из мешка Деда Мороза — но здесь уже все зависит от удачи покупателя.

Что же касается квартир, то выбор для горожан шикарный. Сегодня в «Кошелев-Парке» ведется строительство двух современных жилых комплексов — «Видный 2» и «Сити-Парк».

ЖК «Видный 2» — продолжение уже полюбившегося многим комплекса «Видный». В новых домах архитекторы и дизайнеры «Кошелева» сохранили и усовершенствовали то, что так ценят покупатели: комфортное благоустройство вокруг домов как для детей, так и для взрослых, яркие узнаваемые фасады, стильные и продуманные подъезды с лифтом от нулевого этажа, функциональные планировки и просторные панорамные лоджии.

Абсолютно новый, инновационный проект для «Кошелев-Парка» — это ЖК «Сити-Парк». Он представляет собой интересное авторское решение, состоит из восьми одноподъездных домов. Особенность жилого комплекса — современная архитектура с вентилируемыми фасадами и тонированными панорамными лоджиями. Кондиционеры уже будут встроены в фасады, чтобы не портить лаконичный и благородный образ ЖК.

В этого ЖК есть также весьма удобное для молодых семей нововведение — в домах предусмотрены просторные помещения для колясок и велосипедов в подъезде, у жителей не будет необходимости хранить эти громоздкие вещи на балконе, в прихожей или под лестничной клеткой. Все надежно охраняется — переживать за то, что ваши вещи куда-то пропадут, тоже не придется. Срок сдачи домов «Сити-Парк» — 2-й квартал 2022 года. Но уже сейчас дома обретают завершенный вид и архитектурное единство и перед покупкой можно в этом лично убедиться.

Как отмечают специалисты, приобретать недвижимость на текущем этапе строительства максимально выгодно. Перед вводом в эксплуатацию квартиры будут стоить дороже. Кроме того, будет меньше выбора, самые функциональные планировки уже могут забронировать. Сейчас же есть возможность не только приобрести жилплощадь на выгодных условиях, но и, напомним, получить подарок от застройщика.

Проконсультироваться с менеджером отдела продаж и записаться на экскурсию в новый район можно по номеру — 8 (846) 331-3000.