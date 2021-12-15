Как загадать желание на Новый год так, чтобы оно сбылось. Инструкция от психолога и астролога

Чтобы желания исполнялись, нужно уметь их загадывать. Фото: pexels.com

В преддверии Нового года мы традиционно подводим итоги того, что удалось сделать за 12 месяцев прошлого года и начинаем строить планы на будущее. Планы-планами, но как быть с заветными желаниями, о которых мы думаем, затаив дыхание? Мы поговорили с астрологом Ольгой Андреевой и психологом Мариной Березовской, чтобы разобраться, когда и как нужно загадывать желания, чтобы они точно исполнились.

Отличайте истинное от ложного

- В декабре начинаем загадывать желания уже со дня зимнего солнцестояния, то есть с 21 декабря и до конца месяца, - рассказывает астролог Ольга Андреева. – Внимательно прислушивайтесь к мыслям и чувствам, не ограничивайте себя. Но выбирайте самые-самые, заветные желания, их у человека обычно не больше 10.

На что обращаем внимание:

- Желания должны быть конкретные, в настоящем времени, позитивные, без частички «не». Если желаете что-то для другого человека, то формулируете все равно, отталкиваясь от себя. Например, если хотите, чтобы ваша дочь вышла замуж, пишите «я хочу танцевать на свадьбе своей дочери»

- Желания должны быть законченные - обязательно укажите, к какому периоду оно должно исполниться: например, «следующий Новый год я отмечаю в собственной квартире». Попробуйте визуализировать это – представьте, как вы себя будете чувствовать, когда сбудется задуманное

- Отделите истинные желания от ложных: испытали ли вы удовлетворение, когда представили, что желание сбылось? Нет? Тогда, может быть, это не ваша мечта, а нечто вам навязанное, вычеркивайте ее их списка и мечтайте дальше, но уже исключительно для себя!

- Под каждым желанием пропишите 3 шага, которые вы можете сделать уже сейчас, чтобы помочь ему исполниться. Например, вы хотите купить машину. Получите сперва права, узнайте стоимость, сходите в салон, посидите внутри, почувствуйте какового это, сделайте фото за рулем, повесьте на видно место – пусть оно помогает вам двигаться в нужном направлении.

Не ждите чуда

- Новый год – это особенный праздник, и люди во всем мире испытывают по отношению к нему схожие чувства: ждут чего-то нового и верят в чудеса. У нас в стране чудо – очень своеобразное, мы мечтаем о некой магии, которая исполнит желания, не требуя при этом от человека каких-то особых усилий. Мы мечтаем проснуться богатыми и знаменитыми. Это чудо чудное. Но, к сожалению, вряд ли исполнимое, - объясняет психолог Марина Березовская.

Чтобы чудо произошло, увы, нам всем приходится прилагать какие-то усилия. Наш специалист выделила ряд условий, которые выполнить просто, но они помогут в итоге нашим желаниям исполниться.

Первое – будьте осмысленны. Обратите внимание на то, как загадывают желания дети: они всегда хотят чего-то конкретного – куклу, конструктор, игрушку. Взрослые же загадывают «чтобы все было хорошо». Так не бывает. Ведь сначала нужно понять, что именно было «нехорошо», потом определиться, что для нас «хорошо» и как этого «хорошо» достигнуть. Чудо для взрослого должно быть осмысленным.

Второе – определитесь, что лично вы готовы сделать, чтобы получить ваше чудо. Загадать «быть богатым» не значит сидеть и ждать, сложа руки, пока на вас свалится богатство. Нет, сначала вы определяете, что для вас богатство – о какой сумме идет речь. Что нужно, чтобы ее получить – если больше работать, то насколько больше? Чем вы готовы пожертвовать ради этого богатства – выходными, отпуском, общением с близкими?

Третье – будьте готовы нести ответственность за свое чудо. У нас обычно «виноваты» все, кроме меня – президент, Санта Клаус и даже олени, но не я. Если вы не готовы чего-то достигать своими усилиями, то, увы, вас ждет разочарование в Новом году. Разрешите себе чудо – возьмите на себя ответстенность за его осуществление. И вы сами не поверите, как удачно будут складываться обстоятельства в вашу пользу, когда у вас есть четкая цель, подкрепленная желанием и мотивацией.

Как загадывать желания

1. Подготовиться заранее. Нельзя загадывать желание в спешке под бой курантов, едва-едва дорезав салаты. Найдите свободное время, возьмите красивый блокнотик с ручкой, посидите в тишине, дайте себе сосредоточиться.

2. Подумайте о том, что вам приносит радость – от этого чувства и отталкивайтесь, загадывая желания, в ведь в конечном итоге именно радость они и должны вам принести.

3. Записывайте короткие, утвердительные формулировки. Например: «Мой вес в следующем году - 55 кг», «Я работаю в фирме бухгалтером». «Моя зарплата составляет 50 тысяч рублей».

4. Прочтите то, что вы написали - действительно ли вы всего этого хотите? Если какой-то пункт не вызывает радости и вы не можете ответить, зачем вам это, смело вычеркивайте его.

5. Определите для каждого желания временной промежуток, за которое оно должно исполниться. Подумайте, что вы можете сделать уже сегодня для его исполнения. Придумали? Идите и сделайте!

6. Изобразите свое заветное желание в виде картинки или фото. Конечно, «в главной роли», то есть в центре картинки должны быть вы

7. Не забрасывайте свой список после Нового года, положите его туда, где он будет периодически вам попадаться. Перечитывайте его, отмечайте те пункты, что уже исполнились.

8. Не сомневайтесь в том, что и остальные желания тоже сбудутся. Верьте в то, что вы достойны чуда, и оно обязательно произойдет в вашей жизни. Особенно, если вы приложите для этого достаточно усилий.