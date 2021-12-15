Год ограничений за смерть человека: в Самаре вынесли приговор чиновнику, из-за которого женщину убило глыбой снега

Трагедия произошла в марте 2021 года

Жуткая трагедия, произошедшая в Самаре 28 марта 2021 года, шокировала всех местных жителей и вызвала бурю негодования. В Кировском районе две женщины спокойно проходили мимо дома № 36 на улице Металлистов, когда на них с крыши упала глыба снега. Одна из пострадавших не выжила, а другая попала в больницу. Виноватым признали чиновника, ответственного за участок, и на днях ему вынесли приговор.

На месте ЧП работали все экстренные службы города. Среди прочих там были сотрудники Следственного комитета и районный прокурор. Сразу же было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ — выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. К рассмотрению служителями Фемиды ситуацию оценили иначе и ответственному вменили совсем другое преступление.

— Начальник участка общеремонтных работ на дном из муниципальный предприятий города признан виновным по части 2 статьи 109 УК РФ — Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, — отмечают в СУ СК России по региону.

Как установили следователи, с предприятием, где трудился подсудимый, был заключен договор. В его основе лежало управление многоквартирными домами. На указанного сотрудника были возложены обязанности по организации и контролю выполнения работу по содержанию, обслуживанию и ремонту жилищного фонда. В числе прочих, в списке значились работы по очистке кровли от снега и наледи. Но в доме № 36 по Металлистов почему-то ничего сделано не было.

— В результате произошло обрушение снежно-ледовой массы. Она упала прямо на людей, который шли про тротуару. Одна скончалась. Другой был причинен вред здоровью средней тяжести, — отмечают следователи.

Чиновника отстранили от работы. Суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы. Кроме того, мужчину лишили права заниматься производственно-хозяйственной деятельностью, а также делами, связанными с содержанием и обслуживанием жилищного фонда. Запрет на это также составляет один год. При вынесении приговора судьи учли, что нарушитель закона частично признал вину и сделал потерпевшим компенсационные выплаты.

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