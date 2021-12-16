Горячий лед: хоккейная команда КуйбышевАзота рвется к победе

Заводская команда за несколько лет стала одной из сильнейших в городе.

Второе рождение команды

Предприятие в уходящем году отпраздновало свое 55-летие, и за эти годы страницы истории хранят много интересных фактов о заводе, связанных не только с производством. Немногие помнят, но на КАТЗ еще во времена СССР были сформированы спортивные команды в игровых видах спорта, в которых заводчане отстаивали честь предприятия. Была среди команд и хоккейная дружина, второе рождение которой состоялось в 2013 году.

- Когда продолжительные новогодние каникулы стали частью нашей действительности, мы с коллегами задумались над тем, как можно с пользой и интересно провести эти прекрасные зимние дни, - рассказывает председатель профсоюзного комитета ПАО «КуйбышевАзот» Сергей Туманов. - На заводе в это время уже существовали футбольная и волейбольная команды, и мы подумали - почему бы не организовать и хоккейную?

Первым тренировочным льдом только-только создаваемой команды стала нестандартная «коробка» в яхт-клубе «Дружба», где зимой тренируются юные яхтсмены.

- Достали с антресолей коньки, клюшки - что у кого осталось с детства и юношества - и попробовали погонять по льду. Понравилось! - вспоминает Сергей Туманов. - С тех пор стали заниматься регулярно, и так успешно, что уже более пяти лет участвуем в городском турнире Тольяттинской любительской хоккейной лиги.

Спорт настоящих мужчин на предприятии популярен и любим.

Азарт и дисциплина

Команда родилась не так давно, но настроена очень серьезно. Дважды химики становились участниками финала городского чемпионата, и каждый раз останавливались в шаге от победы, уступая соперникам в финальной битве совсем немного. Но хоккейная дружина КуйбышевАзота продолжает упорно стремиться к золоту - для этого есть и опыт, и ресурсы, и армия коллег-болельщиков. Правда, их в связи с пандемией пока не пускают на трибуны, но заводчане с азартом следят за успехами любимой команды в социальных сетях и корпоративной газете. По итогам сыгранных матчей КуйбышевАзот сохраняет лидерство в своей группе.

- Команда обновляется - на завод приходят новые сотрудники, среди них встречаются молодые, энергичные игроки, - говорит Сергей Александрович. - Я, например, уже уступил свое место в команде молодежи. У ребят есть все, что нужно для победы - упорство, целеустремленность, самодисциплина, командный дух. Сегодня, например, матч состоится в 22.15 (разговор состоялся накануне встречи), практически ночью, но это не помешает команде выйти на лед и достойно сыграть. А ведь у всех есть семьи, собственные хлопоты, да и работают, зачастую по сменному графику. Сейчас на заводе многие играют в хоккей, а в состав хотят попасть все.

Что и говорить, хоккей на КуйбышевАзоте прижился (кстати, вскоре после рождения ледовой дружины химиков на заводе образовалась и собственная баскетбольная сборная). В команде играют уже спортивно-трудовыми династиями - было дело, когда в составе играли два отца и два сына. Правда, в заявке на городской чемпионат фигурируют не по должностям, былым заслугам и родственным связям: на льду предприятие представляют сильнейшие здесь и сейчас.

Руководство завода и профсоюзная организация поддерживают спорт настоящих мужчин. Команда экипирована, что говорится от и до. Тренировки два раза в неделю, и нет таких причин, которые бы сошли за уважительные, чтобы пропустить общий сбор.

- Наша команда считается самой организованной в ТЛХЛ, - говорит Сергей Туманов. - И по отношению к тренировочному процессу, и по внешнему виду спортсменов на льду, и по содержанию игры. Наш тренер Алексей Вершинин всегда знает, что на ребят можно положиться.

В этом сезоне ХК «КуйбышевАзот» уже одержал семь побед и сохраняет лидерство в своем дивизионе. За ходом чемпионата следит весь завод, накал страстей растет, а для заводской ледовой дружины есть только одна цель – победа в турнире.