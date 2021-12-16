Наконец-то дождались! Показываем, как в Самаре радовались снегу 16 декабря 2021 года

В Самару пришла зимняя сказка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самару 16 декабря 2021 года наконец-то пришла зима. В городе выпал снег, скрыв всю серость, которая уже успела надоесть горожанам. Самарцы, соскучившись по снегу, устремились на улицы, чтобы успеть насладиться этой белоснежной сказкой. Фотограф «КП-Самара» Светлана Маковеева тоже прогулялась по центру города и запечатлела самые яркие моменты.

Самарцы решили прогуляться по белоснежной набережной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Белое покрывало накрыло набережную Волги. Несмотря на будний день, сегодня там можно встретить много прогуливающихся людей. Они любуются замерзающей рекой. Та только недавно начала покрываться льдом. В основном глыбы видны возле берега.

Волга начала покрываться льдом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приходу зимы радуются не только люди, но и их четвероногие питомцы. Многие самарцы решили прогуляться по городу в компании своих собак. Судя по всему, хвостатые тоже уже вовсю готовятся к Новому году. На улицах стали встречаться песики, наряженные в милые костюмчики с изображением елочек и снежинок.

Четвероногие питомцы самарцев уже подготовились к наступлению Нового года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодняя атмосфера сегодня царит на склоне у площади Славы. Там установили елку и огромный светящийся фонтан. Правда, днем он не работает. Полюбоваться им можно только с наступлением вечера. На самой площади Славы снега почти нет, зато там уже появились ледовая площадка и деревянные домики.

На площади Славы появился каток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На одной из улиц Самары можно встретить пряничного человечка из мультфильма «Шрек». Он сидит на скамейке и с улыбкой наблюдает за тем, как падает с нег.

Склон у площади Славы украсили Елкой и светящимся фонтаном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По прогнозам синоптиков, снег в Самаре и области продолжит идти до конца этой недели. Правда, осадки будут не очень большими. Местами на дорогах возможна гололедица.