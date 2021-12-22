Дмитрий Богданов: «Самарская область прошла уникальный путь трансформации инвестклимата»

Дмитрий Богданов дал интервью об улучшении инвестклимата в Самарской области

Самарская область в этом году вошла в десятку наиболее привлекательных субъектов страны для бизнеса, в регионе открылось рекордное количество производственных предприятий и дан старт целому ряду новых проектов. О том, как удалось добиться репутации территории, благоприятной как для небольших компаний, так и для крупных инвесторов и как регион продолжает укреплять свои позиции на инвестиционной арене, в интервью рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

— Дмитрий Юрьевич, расскажите, благодаря чему удалось добиться столь динамичного роста в Национальном рейтинге состояния инвестклимата? Еще в 2017 году регион был на 65-й строчке, а по итогам 2020 года занял 8 место.

— За последние три года регион, действительно, прошел уникальный путь трансформации инвестиционного климата. Сегодня мы предлагаем нашим партнерам одни из самых лучших условий в стране: развитые инвестплощадки, все специальные налоговые режимы, региональные льготы и сопровождение на всех этапах реализации инвестпроектов. Мы не просто говорим об этом, мы делаем: ежедневно, последовательно, системно. Вопросу формирования благоприятного инвестклимата большое внимание уделяет губернатор Дмитрий Игоревич Азаров.

Инвесторы видят нашу работу, доверяют нам свои проекты, вкладываются в регион. И мы ценим, что в лице правительства и министерства экономического развития они видят надежного и уверенного партнера, на которого можно положиться, который окажет бизнесу всю необходимую поддержку вплоть до запуска и последующей эксплуатации производства.

Безусловно, мы продолжим работать над созданием наилучших условий для частных инвесторов, но сейчас мы также начинаем заниматься вопросом привлечения кадров из других регионов для компаний, которые уже работают в Самарской области. Нам предстоит продумать механизмы поддержки: жилищные программы, подъемные средства и др.

— Каких результатов на инвестиционном поле удалось добиться региону в этом году?

— Текущий год прошел весьма плодотворно. Это касается и роста инвестиций в основной капитал, которые по итогам девяти месяцев текущего года достигли 217,2 млрд рублей. Это на 31,4% выше результата аналогичного периода 2020 года и на 16% превышает показатель «допандемийного» 2019-го.

Мы запустили 21 новое производственное предприятие. В сентябре был дан официальный старт работе крупнейшего в стране завода по производству входных металлических дверей — «Феррони-Тольятти». Предприятие будет выпускать более 1,5 миллионов дверей в год.

В Особой экономической зоне «Тольятти» в этом году стартовала работа завода «Форесия» по выпуску автомобильных сидений. Мы запустили Самарский завод медицинских изделий. Единственное подобное производство полного цикла в России выпускает нитриловые перчатки. Также запущена вторая линия производства ООО «Озон фарм», позволяющая производить лекарственные препараты, в том числе, для лечения больных COVID-19.

Еще один инвестор — завод плавленых сыров «Карат» — этой осенью приступил к строительству своего завода в Тольятти. Запустить предприятие планируется в 2023 году, оно станет крупным потребителем молока в регионе.

В начале декабря, на итоговом заседании совета по инвестклимату под председательством главы региона, мы одобрили три новых проекта, общая сумма инвестиций в которые превышает 14 млрд рублей. Это будут проекты в сфере пищевого производства, которое планируется построить в ОЭЗ, а также создания медицинского центра и модернизации уже действующего молочного комплекса. Каждому проекту будут назначены кураторы, мы будем вести их и всесторонне помогать инициаторам на всех этапах претворения этих масштабных планов в жизнь.

Всего в Самарской области сегодня реализуется свыше 200 инвестпроектов на 1,4 трлн рублей.

— В вопросе привлечения частных инвестиций многие регионы делают большую ставку на площадки с особыми условиями для бизнеса. Как в Самарской области развивается это направление работы с инвесторами?

— В Самарской области действуют все специальные налоговые режимы, чтобы дать инвесторам максимум возможностей для работы на нашей территории: это особая экономическая зона «Тольятти», сеть индустриальных парков и две территории опережающего развития в Тольятти и Чапаевске.

ТОСЭР «Тольятти» является одной из самых успешных в стране, в том числе лидируя по числу резидентов. Значительная часть новых инвесторов пришла в город в связи с этим статусом и возможностью использования механизма льгот.

Статус ТОСЭР Тольятти получил в 2016 году. Он позволяет инвесторам, решившим реализовать свой проект на территории города, получить определенные льготы: упрощенная процедура получения земельного участка в аренду, нулевые ставки по налогу на имущество и землю, а также льготная ставка по налогу на прибыль: 2% в первые пять лет и 12% — в последующие годы вместо стандартной ставки 20%. Компания также должна соблюсти некоторые условия: вложить в проект не менее 20 млн рублей, из них не меньше 5 млн рублей — в первый год работы. Новый инвестор также должен создать не менее 20 рабочих мест, действующее предприятие — не менее среднесписочной численности работников за последние 3 года. Кроме того, компания должна быть зарегистрирована в Тольятти и не иметь филиалов за пределами города.

В ТОР «Чапаевск» в этом году зашел один из крупнейших онлайн-ритейлеров — компания OZON, которая уже в следующем году планирует запустить здесь один из крупнейших в стране логистических центров. Его общая площадь составит 135 тысяч квадратных метров, а инвестиции в проект превысят 4 миллиарда рублей. Запуск логистического хаба позволит создать 6 тысяч новых рабочих мест, ускорит доставку покупок жителям региона, а местные продавцы получат возможность реализации своих товаров по всей стране и даже за ее пределами.

Резидентами двух ТОРов сегодня являются 79 компаний, 50 предприятий уже запущены.

Резидентами особой экономической зоны «Тольятти» сегодня являются уже 30 российских и зарубежных компаний. Из них уже работают 13 производств, еще 11 находятся в фазе активного строительства. Сегодня наша флагманская инвестплощадка является одной из лучших в стране. Резиденты демонстрируют серьезный рост инвестиций в свои проекты: с начала года их совокупная выручка составила 7,2 млрд рублей — это на 85% больше, чем в 2020-м.

Мы ведем постоянную работу по созданию дополнительной инфраструктуры для инвесторов и третьей очереди ОЭЗ. Для этого мы подали заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита, нового механизма поддержки регионов со стороны федерального центра.

Сегодня в ОЭЗ уже трудятся более 2 тысяч человек, в 2022 году на площадке планируется создать еще 1,5 тыс дополнительных рабочих мест уже в рамках запущенных в работу проектов.

Уже подходит к завершению наш совместный с РЖД проект строительства железнодорожной ветки к границам ОЭЗ. Это дает возможность заходить на площадку инвесторам с крупными проектами. Одним из них стал Магнитогорский металлургический комбинат, который строит на площадке крупный логистический центр.

Разместить свои производства на льготных условиях российские и зарубежные компании могут и в индустриальных парках региона. Здесь инвесторам предоставляют земельный участок с подведенными коммуникациями, налоговые льготы, а также оказывают административную поддержку на всех этапах реализации проектов.

Наш регион удобно расположен географически, поэтому в индустриальных парках размещено большое число логистических компаний, распределительных центров российских и зарубежных производителей. В индустриальном парке «Преображенка» уже разместились компании «Ашан», «Деловые линии», «Вита». В сентябре здесь был запущен логистический центр «Почты России». Решение о размещении своего хаба в одном из региональных промпарков также принял еще один российский маркетплейс. Наряду с фулфилмент-центром OZON, будущий комплекс будет рассчитан, в том числе, на поставки местных производителей, реализующих продукцию на платформе онлайн-ритейлера.

Мы благодарны столь крупным инвесторам за доверие к управленческой команде региона — такие проекты дают не только серьезные инвестиции и рабочие места, они становятся новыми точками роста.

— Как в этом году обстоят дела с развитием и поддержкой малого и среднего бизнеса?

— В этом году сфера малого и среднего бизнеса показала ускоренные темпы восстановления от прошлогодних потрясений. В регионе сегодня работают 128,8 тыс субъектов МСП. В малом бизнесе занято 587,2 тысячи человек, что на 10,7% выше, чем в 2020 году.

Мы последовательно продвигаем льготный налоговый режим для «самозанятых» — их в регионе уже более 90 тысяч человек. Мы продолжали оказывать услуги, направленные на развитие предприятий малого и среднего бизнеса, а также расширяли перечень действующих мер поддержки.

Весной этого года в Самаре мы запустили региональный центр «Мой бизнес», который мы теперь называем «Домом предпринимателя». Помимо него в регионе работает шесть центров: в Тольятти, Самаре, Сызрани, Отрадном, Чапаевске и Новокуйбышевске. До конца года мы планируем открыть аналогичные площадки в Октябрьске, Кинеле и Похвистнево, а в следующем году запустим центр «Мой бизнес» в Жигулевске.

Мы подходим к поддержке предпринимательства и самозанятых граждан комплексно: консультируем, регулярно проводим образовательные программы для начинающих и более опытных представителей бизнеса, помогаем в продвижении их проектов, оказываем содействие при выходе на зарубежные рынки.

Что касается антикризисных мер поддержки, то наши предприниматели активно использовали федеральные инструменты поддержки: гранты и льготные кредиты. Гранты или, по-другому, безвозмездные компенсации, рассчитывались как 1 МРОТ на каждого сотрудника. Получить их мог малый бизнес из пострадавших отраслей и СОНКО из реестра Минэкономразвития РФ. В результате действия программы в Самарской области выплатили 817 млн рублей предприятиям, где трудится 64 тысячи человек. По госпрограмме льготного кредитования ФОТ 3.0 предприятиям МСП и социально-ориентированным некоммерческим организациям банки уже выплатили более 1,5 млрд рублей.

Чтобы поддержать пострадавший бизнес, на региональном уровне мы утвердили свои меры. Одной из них стало снижение налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Причем, в декабре мы расширили действие этой меры, чтобы ей могли воспользоваться еще больше предпринимателей на «упрощенке». В Гарантийном фонде запустили программу льготных микрозаймов под 1% годовых для предпринимателей из пострадавших отраслей. Эта же ставка до конца года действует по программам для самозанятых.

— Самарская область стала площадкой для реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе, в сфере альтернативной энергетики. Расскажите о них подробнее.

— Действительно, в регион привлекаются не только внебюджетные инвестиции, но и масштабные инфраструктурные проекты. Сегодня недалеко от Тольятти ведется строительство мостового перехода через Волгу. Объект международного значения станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Сам мост и ведущая к нему скоростная автомагистраль, которая пройдет в непосредственной близости от ТОСЭР, ОЭЗ и технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», несомненно, повысит инвестиционную привлекательность Тольятти.

Нельзя не сказать о другом масштабном проекте, который уже реализуется в Самарской области — строительстве первого и крупнейшего в ПФО ветропарка суммарной мощностью 236,6 МВт. Для этих целей выбрали площадку в Красноармейского районе, в 70 км от Самары. Здесь будут возведены три электростанции — 52 ветроэнергетические установки. Все оборудование спроектировано с учетом климатических условий региона. Ветроэнергетичнеский кластер, в состав которого войдут Гражданская ВЭС, Покровская ВЭС и Ивановская ВЭС, станет крупнейшим объектом ветрогенерации в Приволжском федеральном округе. Сегодня на площадке уже ведутся подготовительные работы, а поставки электроэнергии на оптовый рынок планируется начать уже в следующем году.

Соглашение о создании ветроэлектростанций было подписано с Фондом развития ветроэнергетики в июне, на Петербургском экономическом форуме, а уже в сентябре стартовало строительство. Мы были готовы к реализации такого проекта, предварительно утвердили дополнительную поддержку — теперь инвесторы с проектами в области «зеленой» энергетики будут освобождаться от уплаты налога на имущество.

— Какие механизмы поддержки инвесторов, помимо инвестплощадок, сегодня разработаны в регионе?

— Мы постоянно расширяем перечень таких инструментов, и в этом году запустили новый механизм — так называемые региональные инвестиционные проекты. Компания, включенная в реестр РИПов, получает возможность понизить ставку налога на прибыль до 10%.

Мы снизили требования к инициаторам инвестиционных проектов, планирующих заключение инвестиционного меморандума с Правительством региона. Если раньше инвестор должен был вложить не менее 650 млн рублей, то теперь планка снижена до 300 млн. Особые условия также предусмотрены для проектов в моногородах — они могут быть включены в перечень стратегических инвестиционных проектов, если инвестор вложит не менее 30 млн.

Остается востребованной среди инвесторов предоставление льготы по налогу на имущество организаций. Сегодня этой мерой пользуются семь проектов, общий объем налоговых льгот по которым составит более 7 млрд. рублей. Это позволит привлечь в регион более 120 млрд рублей инвестиций.

Инвесторы, реализующие проекты в моногородах, получают дополнительную поддержку. Например, мы субсидируем инвесторов за создание новых рабочих мест. Это уникальная в масштабах России практика. За одно созданное рабочее место с уровнем зарплаты выше 1,5 МРОТ, инвестор получает 100 тысяч рублей при условии сохранения этих рабочих мест в течение 5-ти лет.

С инвесторами в режиме «единого окна» взаимодействует специальная организация, созданная региональным правительством. «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области» сопровождает все проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства. Мы делаем все, чтобы инвесторам и бизнесу было комфортно работать в Самарской области!