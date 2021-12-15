Самарская «Елка желаний» продолжает исполнять мечты

Председатель думы г.о. Самара Алексей Дегтев. Фото: Самарская городская дума

Перед Новым годом депутаты Самарской городской думы исполняют мечты детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Несмотря на проблемы, все они верят как в чудо, так и в то, что заслужили подарок от Деда Мороза. Роль настоящих волшебников берут на себя народные избранники, которые присоединились к благотворительной акции «Елка желаний».

- Каждый год мы становимся помощниками Деда Мороза, чтобы дарить добро тем, кому это больше всего необходимо, - рассказал председатель думы г.о. Самара Алексей Дегтев. - В этом году мне досталась открытка от девочки Арины из Центра помощи детям имени Бориса Фролова. Ей 4 года, она попросила в подарок куклу Барби. Для осуществления ее мечты нам придется объединить усилия с Дедом Морозом. И, конечно, все мы хотим порадовать не только ее, но и многих других детей Самары.

Заместитель председателя думы г.о. Самара Сергей Рязанов. Фото: Самарская городская дума

Праздничную новогоднюю елку установили прямо в зале заседаний городской думы. На ней можно найти открытки с желаниями воспитанников Центра помощи детям. Сняв открытку с «Елки желаний», депутат видит имя, адрес и возраст ребенка, а также его просьбу к Деду Морозу. Благотворительная акция уже стала доброй традицией для жителей Самары, в ней участвуют не только депутаты, но и члены Молодежного парламента и Общественного совета.

Депутат городской думы Михаил Кабанов. Фото: Самарская городская дума

- Мы не первый год принимаем участие в «Елке желаний», она проводится уже 14 лет подряд, - подчеркнула Зоя Пономарева, депутат городской думы и председатель ТОС поселка Зубчаниновка. - Очень тяжело читать письма детей-сирот, иногда слезы на глаза наворачиваются. Но в то же время очень приятно видеть их счастливыми при вручении подарков, ведь за детьми - наше будущее.

Депутат городской думы и председатель ТОС поселка Зубчаниновка Зоя Пономарева. Фото: Самарская городская дума

В истории «Елки желаний» было множество интересных сюжетов: однажды подарок пришлось добывать из заграницы в последний момент - речь о кроссовках с подсветкой в прошлом году. В этот раз особой популярностью среди пожеланий пользовались конструкторы Lego. В основном все желания добрые и простые: дети просят игрушки, незамысловатую технику, книги, энциклопедии, музыкальные инструменты, коньки, мячи и немного счастья.

Депутат городской думы Эдуард Галстян с внучкой Анной. Фото: Самарская городская дума

Сегодня депутаты разобрали уже все открытки с «Елки желаний». Теперь детская вера в чудо и волшебного Деда Мороза обязательно получит свое подкрепление. И кто-то точно станет немного счастливее.