Свежие новости о «Крыльях Советов» на 15 декабря 2021: трансферные планы и первая потеря

Мехди Зеффан покинул «Крылья Советов». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, а команды отправились в отпуска. «Крылья» не исключение. Самарцы соберутся только в январе и отправятся на зимние сборы в Турцию. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 15 декабря 2021.

Трансферные планы

Спортивный директор «КС» Сергей Корниленко подвел итоги первой части сезона и рассказал о планах в зимнее трансферное окно.

- Достаточно неплохо отработали эту часть. Турнирная таблица полностью отражает то, что происходило. Хотя где-то, может, недобрали очков. Где-то были обидные поражения. Где-то были победы, где мы, может, их немного не заслуживали. Считаю, что мы находимся на том месте, на которое наиграли, - приводит слова Корниленко пресс-служба «Крыльев».

По словам спортивного директора, сейчас команда укомплектована, однако есть позиции, которые нужно укрепить. Это будут точечные траснферы, серьезных изменений ждать не стоит.

Зеффан покинул Самару

Есть и первая потеря. Защитник сборной Алжира Мехди Зеффан покинул «Крылья». У футболиста закончился контракт, он не стал его продлевать.

- «Крылья Советов» благодарят Мехди Зеффана за время, проведенное в клубе и желают ему успехов в дальнейшей карьере. Всегда рады видеть тебя в Самаре, Мехди! – говорится в сообщении на сайте клуба.

Защитник перешел в «Крылья» в январе 2020 года и провел в футболке самарского клуба 50 матчей. Вместе с «КС» Зеффан стал чемпионом ФНЛ и дошел до финала Кубка России.

«КС» интересуются игроком из ФНЛ

Полузащитник «Енисея» Никита Раздорских попал в сферу интересов «Крыльев», уверяет «Чемпионат». Футболисту 21 год, с 2018 года он выступает за красноярскую команду. В этом сезоне полузащитник отметился одним забитым мячом в 18 встречах.

Слуцкий рассказал о договорном матче

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Леонид Слуцкий высказался по поводу матча самарцев с «Тереком» в 2009 году. Тогда «Крылья» проиграли 2:3, многие по разным причинам посчитали, что это была договорная игра.

- К сожалению, футбол – это не просто футбол у нас. Иногда могут вмешаться разные обстоятельства, в которых сложно сделать что-то не так, как кому-то хочется. Я так понимаю, наша игра была формой каких-то договоренностей на определенном уровне, - сказал Слуцкий в интервью Ксении Собчак.

По словам бывшего главного тренера «Крыльев», в команде могли ослушаться, но в клубе тогда была тяжелая ситуация – зарплату игрокам не платили шесть месяцев. Тогда обещали, что если «КС» сдадут матч, то весь долг тут же выплатят, однако этого не произошло.