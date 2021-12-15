«Эту историю я так просто не оставлю»: что рассказал защитник убийцы педофила после суда в Самаре

Владимира Санкина суд присяжных признал виновным в причинении тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть по неосторожности Фото: Рустем АХУНОВ

- Я, безусловно, ожидал от Шестого кассационного суда справедливости. К сожалению, я ее не увидел. Суд не просто не снизил наказание, но вообще ни один из доводов защиты не принял во внимание. Более детально я смогу сказать, когда постановление суда будет изготовлено в письменном виде, - так прокомментировал адвокат Шота Горгадзе результат рассмотрения кассационной жалобы на приговор Владимиру Санкину.

Кто такой Владимир Санкин

Санкина называют убийцей педофила. А еще – героем. Случай, который произошел 30 января прошлого года в Башкирии, расколол общество на два непримиримых лагеря.

Что именно произошло? По версии следствия, в ту ночь Владимир Зайцев, отсидевший 11 лет за насилие над ребенком, позвал к себе подростков. Двое мальчишек пошли. Дальше сведения разнятся, потому что мальчишки свои показания меняли несколько раз. По одной из версий, Зайцев взял топор и приказал своим жертвам снимать штаны, один мальчик остался внутри, второй успел сбежать и позвать на помощь Санкина. По другой версии, пацанов никто не удерживал, они посмеялись над педофилом, выбежали на улицу и стали кидать снежки ему в окно, а когда тот вышел к ним «поругаться», они сказали Санкину, что вот, мол, дядька предлагал им «всякое-разное» интимного содержания.

Место преступления: в этом доме ранее проживал Владимир Зайцев Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Откуда там взялся Санкин? В тот вечер он отмечал с другом покупку машины, был нетрезв, ехал домой на такси. Остановился недалеко от дома – там как раз мальчишки знакомы были, которые подошли к нему со словами «Дядь Вов, он нам трусы предлагал за деньги снять». Санкин разъярился, ударил Зайцева раз, другой, оторвал от забора штакетник и бил его до тех пор, пока не приехали полицейские, которых вызвали соседи.

Санкину вменяли два преступления: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и… грабеж – по некоторым данным, он забрал у Зайцева еще и деньги. Но в итоге грабеж суд присяжных посчитал недоказанным и оправдал Санкина по этой статье, признав за ним право на реабилитацию.

Что может быть не так?

Заседания по этому делу проходили с участием суда присяжных, но в закрытом режиме. По словам Шоты Горгадзе, во время слушаний были допущено много процессуальных ошибок, возможно, потому что у судьи это был первый опыт работы с присяжными. Адвокат считает, что эти ошибки могли бы стать основанием для отмены решения Калининского районного суда Уфы, который приговорил Санкина к 8 годам колонии строгого режима.

В заседании, которое проходило в Самаре, Владимир Санкин участвовал по видеоконференцсвязи. Фото: gorgadze_shota

Верховный суд Башкирии часть доводов стороны защиты учел, но наказание смягчил ненамного – до 6 лет лишения свободы.

- Я считаю, что квалификация действий Санкина по ч.4 ст.111 УК РФ – в принципе неверна, - заявил Шота Горгадзе. - Полагаю, что все-таки это была самооборона, связанная с пресечением преступления в отношении детей. Квалифицировать ее нужно совершенно иначе, и там другие сроки. На встрече с президентом, в том числе, я поднимал вопрос о декриминализации статьи по самообороне, когда есть прямая угроза третьим лицам и детям тоже. Но все же необходимо время, чтобы Верховный суд обобщил практику и вынес постановление. На сегодняшний день неправильная квалификация привела к тому, что Санкин получил длительный срок тюремного заключения. Если бы речь шла о самообороне, то здесь можно было бы говорить даже об условном наказании, что нас, в общем-то, устроило бы.

Свои доводы адвокат Шестому кассационному суду в Самаре, заседание по этому делу состоялось 14 декабря. Гособвинение считало приговор предыдущей инстанции законным и обоснованным, суд с этим согласился.

Адвокат Шота Горгадзе уверен, что Владимир Санкин не должен сидеть в тюрьме. Фото: gorgadze.ru

Что дальше?

- Эту историю я так просто не оставлю. Как я уже много раз говорил различным СМИ, Владимир Санкин – это не тот человек, который должен сидеть в тюрьме, а человек, который должен быть награжден за свой поступок, - заявил Шота Горгадзе.

Что касается самого Владимира Санкина, то после оглашения приговора, когда на него надевали наручники, он сказал, что не жалеет о содеянном и, если отмотать время назад, он поступил бы точно так же. С тех пор его мнение, по словам адвоката, не изменилось: он бодр, готов бороться за свою свободу и очень хочет вернуться домой. А еще надеется, что все это рано или поздно закончится.

После получения решения Шестого кассационного суда сторона защиты будет решать, с какими доводами они смогут выступить в Верховном суде.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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