В Самарской области при поддержке ЛУКОЙЛА реализуют 52 социальных проекта

ЛУКОЙЛ подвел итоги традиционного конкурса.

Несколько лет подряд компания выделяет крупную сумму на гранты, с помощью которых негосударственные некоммерческие организации, государственные муниципальные бюджетные учреждения и органы местного самоуправления могут реализовать благие инициативы. ООО «РИТЭК» в этом году (научно-технический полигон ПАО «ЛУКОЙЛ») совместно с Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» принял на рассмотрение 259 проектов, из которых победителями признаны 52. Так, в номинации «Духовность и культура» гранты получили 25 социальных инициатив, в номинации «Спорт» победили 11 проектов, в номинации «Экология» - 12.

В честь 30-летия ПАО «ЛУКОЙЛ» в этом году была учреждена номинация «Инновации», в рамках которой рассмотрены проекты, связанные с достижениями прикладной науки и развитием новых технологий в области экологии, социального обеспечения, в сфере растениеводства и животноводства. Лучшими в этой номинации признаны 4 проекта. При оценке инициатив жюри учитывало множество факторов - пользу для территории и охват людей, которых она коснется, выход на перспективу и долгосрочность позитивного эффекта. За годы реализации конкурса в нем приняли участие все города и муниципальные районы Самарской области: с 2015 по 2020 годы в регионе воплощены в жизнь более 400 социальных инициатив на сумму 90 млн рублей.

Из-за эпидемиологической ситуации традиционной торжественной церемонией награждения пришлось пожертвовать - итоги конкурса объявили онлайн.

Среди победителей разделят 15 миллионов рублей - денежные средства на реализацию своих инициатив авторы проектов получат до конца 2021 года.