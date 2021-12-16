Зарубил друзей топором и устроил пожар с помощью полена: появились подробности убийства двух мужчин в Самарской области

Перед убийством мужчины устроили небольшое застолье Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах страшной трагедии, которая произошла в Сызрани поздно вечером 14 декабря. На улице Котельной, 34 после пожара нашли трупы двух человек. Как оказалось, они были зверски убиты. Журналистам «Комсомолки» стали известны подробности этой страшной истории.

Началось все с возгорания, о которым экстренным службам сообщила местная жительница. Сотрудники МЧС прибыли по указанному адресу и в ходе тушения пламени в нежилых помещениях — разрушенном кирпичном гараже и бане — обгоревшие тела. Их личности установлены — владелец дома № 34 41-летний Рустам К. и 50-летний Абылбек А. Оба ранее были судимы за кражу. У обоих эксперты зафиксировали повреждения, нанесенные острым предметом.

Подозреваемого удалось установить в кратчайшие сроки. Это Сергей К., которому 13 декабря исполнилось 36 лет. Он уже дал признательные показания.

— Житель поселка Взгорье объяснил, что в ходе распития спиртных напитков между ним и его знакомыми возникла ссора на почве взаимных оскорблений, переросшая в драку. В процессе конфликта подозреваемый схватил топор и нанес оппонентам несколько ударов по голове, после чего покинул место происшествия, предварительно не потушив костер, который мужчины развели для обогрева, — поделились в СУ СК России по региону.

Тела нашли в заброшенных строениях Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Как рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией. Сергей во время ссоры взял топор, который лежал возле Рустами, и ударил его по голове. Затем он взял из костра горящее полено и пошел в баню, где находился Абылбек.

— Его он тоже несколько раз ударил колуном по голове, а полыхающую деревяшку оставил в бане, которая вскоре загорелась. Потом подозреваемый вернулся к костру и выбросил в него топор, — добавили правоохранители.

Подозреваемый задержан. Одежда, в которой он находился во время расправы, изъята для сравнительного анализа. Отметим, что Сергей К. ранее уже отбывал наказание за похожее преступление. Судимость до сих пор не погашена.

Сейчас по факту двойного убийства возбуждено уголовное дело. В ближайшее время фигуранта собираются заключить под стражу. Расследование продолжается.

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