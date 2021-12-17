Где покататься на лыжах в Самаре в декабре 2021

В Самаре сделают лыжные трассы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Самаре этой зимой в городских парках и на набережной обустроят лыжные трассы, а также пункты проката инвентаря. Об этом сообщили в городской администрации.

Хотя в середине декабря в Самаре все еще нет снега, по прогнозам синоптиков он все же появится до конца календарного года.

Как и в предыдущие годы, центральной площадкой для любителей лыжного спорта станет учебно-спортивный центр «Чайка» в Управленческом. Там есть трассы как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Также там будет организован прокат лыж и необходимого инвентаря. Также прокат будет работать на территории 15-го квартала в поселке Мехзавод.

Также лыжные трассы в Самаре появятся в следующих парках:

- лесопарк 60-летия Советской власти;

- парк Щорса;

- парк Гагарина;

- парк «Молодежный»;

- «Воронежские озера»;

- парк «Дружба»;

- парк Победы;

- Загородный парк.

Также лыжные трассы сделают в скверах Фадеева и Мира, в районе дома 86 на улице Клинической, а также на I и II очередях набережной.