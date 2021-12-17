Думала, что никто не заметит: в Самаре кассир почты зачисляла себе деньги владельцев транспортных карт

В ближайшее время обвиняемую начнут судить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель начальника отделения почтовой связи, расположенного в Красноглинском районе Самары, Людмила (имя изменено) решила, что одной зарплаты ей недостаточно. Недолго думая она придумала хитрый план, по которому на ее личные счета будут поступать деньги ничего не подозревающих людей, желающих пополнить свои транспортные карты. Пострадали несколько человек, но в итоге находчивую аферистку разоблачили.

Как выяснили следователи, коварную схему Людмила разработала в мае 2020 года. Она постоянно работала с деньгами, выполняя по долгу службы еще и обязанности кассира, и не смогла удержаться от соблазна взять и себе чуть-чуть.

— Согласно ее плану, деньги, принимаемые от клиентов для пополнения транспортных карт, зачислялись через единую информационную систему не в полном объеме. При этом кассовые чеки гражданам она предоставляла на полную сумму, — рассказывают в СУ СК России по региону.

Разницу между тем, что ушло на зачисление, и тем, что осталось, Людмила оставляла себе. Она просто присваивала средства из кассы предприятия. Никто ничего не замечал почти четыре месяца. С мая по августа 2020-го Людмила обогатилась более чем на 81 тысячу рублей. А потом кто-то заметил неладное и пожаловался на почту. Полицейские быстро разобрались, в чем дело.

По части 3 статьи 160 УК РФ было возбуждено уголовное дело — Присвоение денг, совершенное с использованием служебного положения. Отпираться смысла не было, следователи собрали внушительное количество доказательств. Пострадавшие охотно делились сведениями о том, как их обвели вокруг пальца.

Как сообщают в местном Следственном управлении, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже отправили в суд для рассмотрения по существу. Людмиле, которая сейчас находится под подпиской о невыезде, теперь грозит до шести лет лишения свободы. С работы ее уже уволили.

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