Перевозчик рассказал, почему одни автобусы в Самаре ходят часто, а других не дождаться

Некоторые автобусы в Самаре едут через каждые пять минут, а некоторых - не дождаться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно перевозчик – АО «СамараАвтоГаз» – анонсировал увеличение подвижного состава на 70-м маршруте. Некоторые самарцы возмутились: дескать, 70-й и так ходит почти каждые пять минут, почему бы не добавить дополнительный транспорт туда, где автобусов не хватает? Например, на маршрут № 61, который в лучшем случае ездит раз в полчаса, особенно по вечерам? Представители мэрии и «СамараАвтоГаза» в эфире «Радио КП» рассказали, почему одни автобусы в Самаре ходят часто, а других не дождаться, и что влияет на количество машин на маршруте.

«На 67-м работает 40 машин»

Представитель АО «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая уверяет: все дело в пассажиропотоке. Чем больше самарцев пользуется тем или иным маршрутом, тем больше машин на него выделяют. А если автобус непопулярен, то и ждать его придется гораздо дольше.

- У нас в постоянном режиме работает аналитический отдел, который мониторит пассажиропоток, есть ревизионная служба, которая каждый день выходит и смотрит ситуацию на маршрутах. Исходя из этого, а также из информации, которая заложена в контрактах, мы выпускаем на линию автобусы. Вот 67-й маршрут у нас очень востребован, поэтому на нем каждый день работает 40 машин, - приводит пример Анна Замыцкая. – 70-й тоже очень популярен, возможно, потому что не дублируется коммерческими маршрутками.

«Виноваты зайцы и маршрутки»

А вот на 61-м, по словам перевозчика, пассажиров ездит мало.

- Мы несколько раз выходили, мониторили, смотрели выручку – нет пассажиропотока, - уверяет Анна Замыцкая. – Может быть, на этом направлении много «зайцев», которые не платят за проезд и которых мы, соответственно, не можем учесть в общем объеме пассажиров. Может быть, виноваты 261 маршрутки, которые едут чаще и быстрее, и перехватывают пассажиров. В свою очередь пассажиры не ждут автобус, который ездит раз в 20 минут, и предпочитают уехать на коммерческих маршрутках. Но аналитический отдел однозначно нам говорит – 61-й маршрут убыточен. Тем не менее, по утрам и вечерам, а также летом, мы выпускаем на этот маршрут не только ПАЗы, но и МАЗ.

«50-е маршрутки ушли сами»

Еще один маршрут, который вызывает немало нареканий, – автобус № 50. Для многих жителей пос. Управленческий после отмены маршруток это единственный вариант доехать до города и обратно домой. А мало того, что ждать автобус порой приходится очень долго, так вечером машины не всегда доезжают до конца маршрута. В «СамараАвтоГазе» уверяют: в отмене маршруток они не виноваты, дескать, те ушли сами.

- В 2018 году, когда мы заходили на рынок, 50-й и 51-й были маршрутами-призраками, - отмечает Анна Замыцкая. - Мы наладили работу автобусов, и после этого маршруткам стало не хватать пассажиров, и они ушли с этого направления.

В «СамараАвтоГазе» уверяют, что 51-й автобус работает на маршруте с 6 утра до 22.22, а 50-й – с 5.30 до 23.12, однако горожане, которые пользуются этими автобусами, почему-то реагируют на такие заявления скептически.

«Полный автобус – не показатель»

Перевозчик отмечает: если аналитики видят востребованность маршрута, то на этом направлении добавляют машин. Например, сначала на 80-м маршруте, который едет в Волгарь, работала всего одна машина, потом это количество увеличили до трех, а затем – и до шести.

– Мы реагируем на обращения предприятий. Если нас просят добавить машин на определенном маршруте, например, когда заканчивается заводская смена, и предприятие гарантирует большое количество пассажиров, - говорит Анна Замыцкая.

Замруководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин считает, что слово «рентабельность» к городским автобусам применять неправильно.

- Практически везде общественный транспорт дотационный, - отмечает Юрий Тапилин. – Если исходить из понятия коммерческой выгоды, то ситуация так и будет оставаться без изменений – на самые популярные маршруты будет выделяться много машин, а на менее популярные – по остаточному принципу, - отметил Юрий Тапилин. – В текущей ситуации мы всегда ориентируемся на количество пассажиров. Но даже если автобус едет полный, это не всегда показатель, что на маршруте мало машин, а сам маршрут рентабельный. Учитывается еще показатель меняемости пассажиров – сколько выходит и заходит на остановках.

КОНКРЕТНО

В «СамараАвтоГазе» назвали самые востребованные и самые непопулярные автобусные маршруты Самары. Чаще всего пассажиры, по мнению перевозчика, пользуются автобусами 67, 23, 37, 41 и 47 маршрутов. А реже всего горожане передвигаются на автобусе № 17 (пл. Революции – пос. 113-й км), № 11 (Губернский рынок – Октябрьская набережная) и № 36 (Хлебная площадь – Рубежное).

А вы на каких автобусах чаще всего ездите?

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