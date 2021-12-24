Дед Мороз на шпильках и другие форс-мажоры на новогодних утренниках детском саду

Малыши с нетерпением ждут новогоднего чуда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год – это волшебный праздник, как для детей, так и для взрослых. С годами, конечно, в чудо верится все меньше, но все же мандариново-елочное настроение не оставляет никого равнодушным к этому дню. Люди украшают свои квартиры гирляндами, в школах на окна наклеивают снежинки из бумаги, а в детских садах вовсю готовятся к новогодним утренникам. Именно утренники для многих людей остаются в памяти, как самые счастливые воспоминания из детства. Еще бы, ведь именно в детском саду мы и не думали о дедлайнах к концу года, ипотеках и счетах за коммуналку, а просто шли нарядные в костюме пирата или снежинки за подарком из рук воспитательницы в костюме Деда Мороза. И все были счастливы.

Давайте вспомним, как проходили новогодние утренники несколько лет назад, и как они проходят в современных реалиях, когда детей с умными часами и «айфонами» уже мало чем можно удивить. «КП-Самара» поговорила с воспитателем одного из детских садов Мариной Овчаренко, которая имеет за плечами более 10 лет стажа работы с детьми.

Современные дети просят современные подарки

Десять лет назад дети и представления не имели, что Деду Морозу можно написать СМС или позвонить по «скайпу», чтобы заказать себе подарок под елочку. Родители помогали дошколятам, которые не умели еще писать, отправлять письма с заветными мечтами новогоднему волшебнику. Особо самостоятельные ребятишки старательно рисовали то, что хотели получить в подарок за хорошее поведение весь прошедший год. Кто-то мечтал о собаке, о машинке на пульте управления, а кто-то грезил о новеньком велосипеде, у которого можно даже переключать скорости. С годами, аппетиты у детей начали расти, а кошельки родителей заметно худеть в канун Нового Года. Современных детей уже не интересуют пластиковые игрушки в картонных коробках, а самой заветной мечтой с малых лет уже становится новый гаджет. Сообразительные малыши быстро осваивают смартфоны, умные часы или колонки, просят в подарок игровой компьютер или годовую подписку на популярные приложения. Не многие взрослые так хорошо разбираются в технологиях, как эти маленькие гении.

- В наше время детей сложно чем-то удивить – это правда. Но малыши всегда верили, и будут верить в чудеса. Для каждого ребенка нужен индивидуальный подход, нужно знать его предпочтения и создавать чудо в том или ином направлении, - говорит воспитатель Марина Овчаренко.

Воспитатели в детских садах, как никто другой знает, что все детки разные. Кто-то любит животных, а кто-то удивится появлению трансформера. Поэтому сложность в составлении программы мероприятия состоит именно в подборе таких развлечений, чтобы было интересно всем. По словам воспитателя, у старших детей сложнее подготовить программное содержание, а с маленькими сложнее учить роли или танец. К утренникам готовятся около полутора месяцев. В детских садах сейчас проводят Праздник осени, Новый Год, 8 марта, а также дополнительно для дошкольников 23 февраля, День Победы, фольклорные праздники и выпускные балы.

- Перед каждым утренником испытываешь волнение, как за себя, так и за своих воспитанников. Конечно, не всегда все проходит гладко – кто-то забудет слова, запутается в танце или просто застесняется и откажется выходить на сцену. Иногда такие форс-мажоры даже бывают очень забавными, - говорит воспитатель.

И Дед Мороз не мил, и слова забываются

Конечно, когда что-то идет не по плану, не у всех деток остаются положительные эмоции от новогоднего утренника, а вот родителям в этот момент очень сложно сдержать смех. Например, бывает такое, что главный новогодний волшебник не мил малышам. Вот дедушка с добродушным оханьем зовет кроху присесть на коленки и рассказать стихотворение за подарок, а испуганное дитя в панике и в слезах бежит к маме. Родитель старается объяснить своему чаду, что Дед Мороз добрый и не обидит, но первое впечатление от бородатого деда в синей шубе безнадежно испорчено еще на год. Конечно, с возрастом ребенок перестанет бояться, но картина как дед с красным носом пытается вручить сладкий подарок, а перепуганный ребенок в ужасе прячется под мамину юбку, останется в памяти надолго.

На новогоднем утреннике зачастую роль Деда Мороза исполняет не приглашенный аниматор, а ради экономии – сами воспитатели. Особенно забавно наблюдать, как из-под длинной шубы выглядывают стройные ножки на шпильке, а старательно наигранный бас предательски срывается на сопрано.

Воспитатели так вживаются в свои роли, что зачастую это приводит к забавным нештатным ситуациям. У Марины Овчаренко был случай, когда во время утренника в костюм избушки на курьих ножках нарядили одну из нянечек. Женщина так вошла в кураж, что во время зажигательного танца потеряла ориентацию и рухнула в массивном костюме избы прямо на первые ряды зрителей. К счастью, никто не пострадал, а родители помогли «избушке» встать и продолжить спектакль, хотя сдержать смех было невозможно.

Пандемия внесла свои правила

В 2020 году весь мир, а том числе и Россию, захватила пандемия коронавируса. Массовые мероприятия проводить запретили, школьников перевели на дистанционное обучение, а выходить на улицу без защитных масок стало опасно. Так, в период сложной эпидемиологической ситуации власти ввели некоторые ограничения в проведении утренников в детских садах и школах. Самое главное правило теперь – проводить мероприятия в пределах только одной группы или класса, без возможности смешения разных коллективов. Кроме того, теперь на праздники не пускают родителей и других зрителей.

В некоторых детских садах на утреннике может присутствовать один человек из родительского комитета, который будет снимать видео и фотографировать детей на утреннике. Родитель обязательно должен иметь средства индивидуальной защиты. Эти фотографии и видео потом присылаются в общий родительский чат, где можно посмотреть, как прошел праздник у ребенка. Однако ограничения коснулись не только отсутствия родителей, но и приглашенных аниматоров. В век информационных технологий некоторые воспитатели идут на хитрость. Если Деду Морозу нельзя прийти к детям на елку, то ему можно позвонить по видеозвонку. Аниматоры с удовольствием оказывают онлайн-услуги и в режиме трансляции поздравляют малышей с Новым Годом. Ну а подарки он отправляет почтовыми голубями или на оленях, кому как нравится.

По словам воспитателей, пандемия не сильно изменила проведение утренников в детских садах. Кроме отсутствия родителей и приглашенных артистов, существенно ничего не изменилось. Все также каждый год воспитатели придумывают новогодние сценарии, а дети учат стихи и свои роли. Но несмотря на все запреты, форс-мажоры и другие обстоятельства, новогодний утренник всегда останется самым лучшим и сказочным воспоминанием для малышей.

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