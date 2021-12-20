Последние новости в Самаре за прошедшую неделю 13-17 декабря 2021: ослабление коронавирусных ограничений и Дед Мороз в Самаре

В Самаре побывал Дед Мороз, а в ресторанах разрешили сидеть подольше

В Самарской области на прошедшей неделе ослабили некоторые коронавирусные ограничения. Например, родителям разрешили ходить на утренники к своим детям, ресторанам - работать до часа ночи, а театральные залы пускать больше зрителей.

Уже скоро Новый год, и Самару посетил главный новогодний волшебник Дед Мороз. Дедушка встретил не только с ребятами, но со взрослыми, которые тоже пришли загадать желание.

Дед Мороз побывал в Самаре

Главный новогодний волшебник Дед Мороз посетил Самару. Он приехал на поезде из Великого Устюга, а встретиться с ним пришли как дети с родителями, так и много взрослых. Дедушку сопровождали его внучка Снегурочка и помощники – гном и снеговики-затейники. Дед Мороз всех поздравил с Новым годом и продолжил свое необыкновенное путешествие.

Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Самару 17 декабря 2021 года (подробнее)

Ресторанам и барам в Самарской области разрешили дольше работать

В Самарской области ослабили ограничения для кафе, баров и ресторанов, разрешив им работать до часа ночи. Соответствующее постановление подписал губернатор. Ранее предприниматели жаловались, что из-за ограничения, по которому они могли принимать посетителей лишь до 23:00, их заведения могут закрыться, а персонал придется уволить. Сейчас, когда стали находить поменьше заразившихся коронавирусом, ограничения ослабили.

Ресторанам в Самаре в декабре 2021 года разрешили работать до часа ночи (подробнее)

В Самаре рассказали о новых правилах посадки в автобус

В Самаре снова изменили схему посадки в автобус. Ранее в транспорт стали пускать только через переднюю дверь, что не оценили жители областной столицы и высказывали много претензий по этому поводу. Теперь схему посадки изменили, но только для некоторых моделей автобусов.

Перевозчик уточнил новые правила посадки пассажиров в салоны автобусов в Самаре (подробнее)

Самарская область попала в рейтинг регионов с наименее позитивными жителями

Самарская область попала в десятку регионов с наименее позитивными жителями. Такое исследование провела социальная сеть «Одноклассники». За основу были взяты комментарии, оценки, фотографии и публикации пользователей. Самые позитивные жители, как выяснилось, в Забайкальском крае, Татарстане и Башкирии.

Самарская область попала в десятку регионов с наименее позитивными жителями (подробнее)

По новому путепроводу на Ново-Садовой транспорт могут пустить уже в конце 2022 года

Движение по новому путепроводу на перекрестке улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре могут запустить уже в конце 2022 года. Стоит задача открыть рабочее движение по половине проезжей части путепровода. Сейчас строительство идет с опережением графика. Полностью завершить работы планируют до конца 2023 года.

Движение по путепроводу на ул. Ново-Садовой в Самаре могут открыть в конце 2022 года (подробнее)

Вадим Нуждин покидает самарский штаб ОНФ

Вадим Нуждни покидает региональное отделение ОНФ в Самарской области. Такое решение было принято на региональной конференции. Нуждин рассказал «КП-Самара», что продолжит работу в качестве координатора Бюро расследований ОНФ в ПФО. Скорее всего, он переедет в другой регион.

Вадим Нуждин покидает штаб самарского ОНФ (подробнее)

Самарские коммунальные службы в праздники отработают без выходных

Самарские коммунальные службы в новогодние праздники будут работать без выходных. В преддверии праздников проверят их готовность. Коммунальщики должны обеспечить своевременную уборку снега и бороться с гололедом на городских улицах.

Коммунальные службы Самары будут работать в новогодние праздники без выходных (подробнее)

В Самаре бездомные собаки набросились на ребенка

В областной столице планируют провести проверки, после того, как бездомные собаки напали на ребенка. Девочка пыталась отбиваться сумкой для второй обуви. В городской администрации отмечают, что такой случай вызывает вопросы к работе подрядной организации, которая занимается отловом бродячих животных.

В Самаре начали проверку после того, как бездомные собаки набросились на ребенка (подробнее)

Из Самары в Москву в новогодние праздники пустят дополнительные поезда

В новогодние праздники из Самары в Москву пустят дополнительные поезда. Они будут курсировать с 25 декабря по 10 января, билеты на новые поезда уже доступны для покупки. В случае высокого спроса могут сделать дополнительные рейсы.

Дополнительные поезда запустят между Самарой и Москвой в новогодние праздники (подробнее)

В самарские театры теперь могут пускать больше зрителей

В Самарской области ослабили ограничения в отношении театральных залов. Заполнять их теперь можно на 70%, в то время как ранее можно было пускать только половину зрителей. Пройти в залы могут только вакцинированные или переболевшие зрители, имеющие соответствующие справки.

Театральные залы в Самарской области разрешили заполнять на 70% (подробнее)

Родителям разрешили ходить на детские утренники в Самаре

В Самарской области родителям разрешили посещать детские утренники, но только если они проводятся в рамках одной группы или класса. Пускать будут только вакцинированных или переболевших родителей с соответствующими документами. Ранее родители пожаловались, что их запретили ходить на утренники к своим детям в условиях пандемии.

Родителям разрешили посещать детские утренники в Самарской области (подробнее)

Вынесен приговор виновнику ДТП с маршруткой, в которой погибли 12 человек

В Самарской области вынесен приговор водителю фуры, который устроил ДТП с маршруткой с 12-ю погибшими. Суд приговорил его к 4 годам 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, выяснив, что он превысил скорость и выехал на встречную полосу. Кроме того, выяснилось, что на грузовике были установлены разные шины, что тоже стало одной из причин серьезной аварии.

Вынесен приговор виновнику ДТП с маршруткой в Самарской области, в котором погибли 12 человек (подробнее)