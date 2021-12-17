Налоговый инспектор, из-за которой рухнула карьера судьи, обвиняет самарских ФСБшников в провокации

Хотя ее задержали с 1,2 млн рублей, она продолжает доказывать, что ни в чем не виновата Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший налоговый инспектор Ольга Ефимова добивается своего полного оправдания. И хотя ее задержали с 1,2 млн рублей, она продолжает доказывать, что ни в чем не виновата. Она уже добилась замены реального заключения в колонии на условный срок, а сейчас требует пересмотра самого приговора. В обстоятельствах этого дела разбирались корреспонденты «КП-Самара».

Дают – бери!

Ольга Ефимова не так давно работала в налоговой инспекции. Конец ее карьере положил договор со знакомым бизнесменом Игорем Олеговичем. По версии следствия, когда к коммерсанту пришли с проверкой сотрудники ФНС, да еще и нашли у него налоговые недоимки, он обратился за помощью к Ефимовой, а та запросила за свои услуги 1,2 млн рублей. Следствие пришло к выводу, что реально повлиять на работу своих коллег Ефимова не могла, поэтому ей вменили покушение на мошенничество и осенью прошлого года отправили под суд.

- По ее словам, когда к ней обратился Игорь Олегович, она отказалась ему помочь, потому что никого из проверяющих не знала. Он спустя какое-то время он вновь появился на горизонте и пытался настаивать. Тогда она решила его обмануть и назвала совершенно произвольную сумму в 1,2 млн рублей. Но помогать ему не собиралась, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в Промышленном районном суде.

Передача денег состоялась 21 июня в машине Игоря Олеговича, припаркованной около дома Ефимовой. Как только она вышла из автомобиля, к ней подошли ФСБшники, которым женщине пришлось объяснять, откуда взялся конверт, где деньги лежат.

Цепная реакция

Уголовное дело Ольги Ефимовой в Промышленном районном суде должна была рассматривать судья Светлана Афанасьева. Конечно, подсудимая очень переживала, и когда на нее вышел некий человек, который предположительно мог позаботиться о том, чтобы ее не упекли за решетку, она решилась на переговоры с ним.

Этим человеком был Николай Белоусов. Как установило следствие, Белоусов тесно общался с другой судьей того же суда – Анной Бондаренко, он же организовал встречу между Бондаренко и Ефимовой, на которой была оговорена сумма в 400 тысяч рублей которая должна была обеспечить бывшему налоговому инспектору условный срок.

В последний момент Ефимова испугалась, что ее обманут так же, как она сама чуть было не обманула Игоря Олеговича, а потому «сдала» всю цепочку ФСБшникам. Поэтому 26 октября прошлого года после того, как она передала деньги Белоусову, его задержали. Он, конечно же, согласился сотрудничать, и 30 октября передал деньги Анне Бондаренко, после чего «повязали» и ее.

Череда приговоров

Следствие не нашло доказательств тому, что Бондаренко каким-то образом договорилась с коллегой, поэтому ей вменили покушение на мошенничество, до суда ее дело пока не дошло.

Николаю Белоусову следствие вменило посредничество во взяточничестве – ведь он же думал, что все всерьез. И хотя на суде Белоусов заявил, что передавал не взятку, а «благодарность» за будущий оправдательный приговор, его слова никого не убедили. 11 ноября его признали виновным, правда, по статье «покушение на мошенничество». Но срок ему дали реальный – 3 года колонии.

Реальный срок судья Светлана Афанасьева назначила и Ольге Ефимовой – ее также признали виновной в покушении на мошенничество и отправили в колонию на 2 года.

Этот приговор бывший налоговик смогла обжаловать в Самарском областном суде. При этом она много апеллировала к проблемам со здоровьем – своим (онкология) и своих близких (последствия ковида у отца и беременность у сестры). Судьи пошли ей навстречу и реальный срок заменили условным.

Но на этом Ольга Ефимова не успокоилась – в декабре в Шестой кассационный суд поступила новая жалоба в ее защиту. И хотя в предыдущих двух инстанциях дама полностью вину признавала, теперь она уверена, что заслуживает полного оправдания:

- Она считает, что сотрудниками ФСБ в отношении нее была организована провокация. Вину в совершении преступления, за которое была признана виновной, не признает, так как преступления не совершала, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в суде.

Как этот новый поворот сюжета отразиться на суде экс-налоговика, пока не ясно. Дата заседания кассационной инстанции пока не назначена.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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