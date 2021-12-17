Куда сходить в Самаре на выходных 18-19 декабря 2021: танцы «Тодес» и новая «Матрица»

В Самаре в театры теперь может ходить больше зрителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самаре уже ощущается приближение Нового года – в городе побывал Дед Мороз, а на сценах начинают давать новогодние концерты. В предстоящие выходные можно послушать музыку из любимых советских мультфильмов, посмотреть на танцы известного коллектива «Тодес» и посмотреть долгожданную новую «Матрицу».

Кстати, в залы теперь пускают больше зрителей, но по-прежнему только привитых или переболевших

Новогодний концерт в ДК «Заря»

18 декабря, суббота, 12:00, ДК «Заря»

Все ближе Новый год, и на сценах города уже начинают давать новогодние концерты. В ДК «Заря» для зрителей подготовили программу «От всей души», которая включает выступления народного хора русской песни «Волжские зори» и народного ансамбля эстрадного танца «Акварели». Зрители увидят яркие танцы и послушают красивые песни.

Музыка из советских мультфильмов в сопровождении оркестра

18 декабря, суббота, 14:00, театр оперы и балета

В театре оперы и балета прозвучат всем знакомые и любимые мелодии из советских мультфильмов. В программе будет музыка из «Бременских музыкантов», «Ну, погоди», «Щелкунчика», «Чебурашки» и других мультфильмов. Композиции прозвучат в исполнении симфонического оркестра и солистов.

Театр танца Аллы Духовой «Тодес»

19 декабря, воскресенье, 16:30, 19:00, филармония

Известный танцевальный коллектив «Тодес» покажет новый спектакль «#Продолжение». Как обычно, любители танца в исполнении «Тодес» увидят современную и безупречную хореографию, стильные костюмы и в целом невероятное танцевальное действо. За день «Тодес» даст сразу два концерта.

История смеха в кино

18 декабря, суббота, 17:30, музей Эльдара Рязанова (по предварительной записи)

В музее Эльдара Рязанова состоится лекция на тему истории смеха в кино, на которой можно будет узнать об американском кинорежиссере и сценаристе Билли Уайлдере. Наверное, самой знаменитой его работой является фильм «В джазе только девушки» с неподражаемой Мэрилин Монро. На встрече расскажут, как неповторимое чувство юмора Уайлдера сочеталось с умением работать с драматическими сюжетами.

Новая «Матрица»

На этой неделе на киноэкраны вышла «Матрица: Воскрешение», один из самых ожидаемых фильмов года. Фильм, являющийся перезапуском/продолжением легендарной «Матрицы» с теми же самыми героями – Нео и Тринити. Вот только теперь они снова живут в Матрице. Мистер Андерсон работает гейм-дизайнером в Сан-Франциско, посещает психоаналитика и встречает эффектную брюнетку по имени Тиффани, которая удивительно похожа на Тринити – персонажа созданной им игры. Встреча с Морфеусом помогает Нео снова «ожить».