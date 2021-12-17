Погода в Самаре на выходные 18-19 декабря 2021: сильный ветер, снег и метели

В Самарской области ожидаются снег и метели Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в предстоящие выходные ожидается неблагоприятная погода, особенно для автомобилистов, сообщили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, на Европейской территории России погоду сейчас формируют атлантические циклоны и связанные с ними атмосферные фронты. В результате чего в регион приходят осадки и сильный ветер.

В предстоящие выходные ожидается мокрый снег и местами метели. Погода будет ухудшатся до понедельника, когда прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с. Местами возможен туман.

Все эти условия крайне неблагоприятны для автомобилистов, которым рекомендуют, по возможности, воздержаться от поездок.

В ближайшие дни ожидается околонулевая температура, днем синоптики прогнозируют до 1 градуса тепла, но в основном столбик термометра будет находиться ниже нуля.

В ночное время будет от 0 до -5 градусов, местами похолодает до 7 градусов мороза.