Это убьет вашу печень: каких сочетаний продуктов на новогоднем столе лучше избегать

Новогоднее застолье редко бывает полезным для организма. Фото: pixabay

Елочка и мандарины, оливье и холодец, жареные куриные окорочка и картошечка, шампанское и торт – редкая новогодняя ночь обходится без обильного застолья. А потом как расплата – похмелье, лишние килограммы и проблемы с поджелудочной. Эксперты уверяют: все дело в том, что отдельные продукты, входящие в состав традиционных блюд, плохо «уживаются» между собой и устраивают в организме настоящие «сражения». Диетолог Вера Хохлова рассказала журналисту «КП-Самара», каких сочетаний продуктов на новогоднем столе лучше избегать, как можно сделать традиционные рецепты безопасными и как справиться с похмельным синдромом 1 января, если все же перебрали алкоголя.

Фрукты: не заедайте оливье мандаринкой

На традиционном новогоднем столе не обойтись без мандаринок и других фруктов. Но, оказывается, заедать оливье мандаринкой не стоит. Как говорят эксперты, фрукты – легкая еда, они перевариваются очень быстро, в течение 20-30 минут. Поэтому их лучше есть натощак, минут за 20 до основного приема пищи.

- Если же «положить» фрукты поверх основного блюда, то они не успеют вовремя перевариться, начнется процесс брожения, что приведет к вздутию кишечника и метеоризму, - предупреждает Вера Хохлова. – Так что лучше использовать фрукты в качестве аперитива.

Лучше всего, по словам диетолога, сочетать фрукты с орехами, свежими и запеченными овощами.

Три правила салата

Первое правило полезного для организма салата – не сочетать растительный белок (чечевица, нут, горох, другие бобовые) с животным (мясо, рыба, яйца). Второе – не сочетать животный белок с крахмалистыми овощами (например, картофелем).

- Чтобы переварить такие сочетания продуктов, организму требуется очень много энергии и сил, - объясняет Вера Хохлова. – Именно поэтому после их употребления человек часто чувствует сонливость, упадок сил. Чтобы такого не происходило, лучше сочетать и животный, и растительный белок с овощами.

По словам эксперта, крахмалистые продукты различаются по степени тяжести. Самый «тяжелый» для организма – горячий картофель, в остывшем виде он переваривается легче, а проще всего усваивается батат.

Еще один опасный продукт, который присутствует практически во всех салатах – это майонез.

- Большинство майонезов промышленного приготовления сделаны на основе дешевого подсолнечного масла. В нем много полиненасыщенных жирных кислот «Омега-6», которые стимулируют воспалительные процессы в организме, - предупреждает Вера Хохлова. – Поэтому третье правило салата гласит: лучше приготовить заправку самостоятельно на основе качественного оливкового масла, которое содержит полезные и дефицитные для нашего региона жирные кислоты «Омега-3».

Закуски: «Шуба» - дура, холодец - молодец

Мы проанализировали с диетологом главные новогодние закуски. И вот что получилось.

Салат «Оливье»: не полезен за счет сочетания животного и растительного белка, а также картофеля. Кроме того, там присутствуют майонез и колбаса, порой сомнительного качества. Чтобы традиционный новогодний салат усваивался лучше, можно минимизировать долю картофеля, положить вместо колбасы отварную говядину, а майонез приготовить самостоятельно.

«Селедка под шубой»: содержит животный белок, майонез и крахмалистые овощи. Такое сочетание не слишком полезно. Если вы все же не представляете новый год без этого блюда, то майонез лучше приготовить самостоятельно, а селедку выбрать бочкового засола, без консервантов и усилителей вкуса.

«Цезарь»: а вот этот салат диетологи одобряют. Листовая зелень, овощи, животный белок в виде креветок или курицы хорошо сочетаются между собой. Главное не добавлять сухарики, а заправку для салата сделать самим на основе оливкового масла.

Бутерброд с маслом и красной икрой: животный белок, животный жир и быстрые углеводы - не самое полезное сочетание. Если не готовы отказаться от таких бутербродов, лучше заменить белый хлеб на цельнозерновой бездрожжевой (дрожжи продолжают размножаться в организме человека и «подкармливают» патогенную микрофлору в кишечнике). Также выбирайте масло не менее 82,5% жирности и качественную икру.

Холодец: этому блюду диетологи ставят пятерку с плюсом, оно хорошо усваивается и богато полезными аминокислотами. Главное, чтобы холодец был сварен правильно – в течение 8-12 часов, на основе костного бульона. Любое другое заливное (например, рыбное) диетологи также одобряют.

Горячее: не перемешивайте рыбу со спагетти

Диетологи советуют в новогоднюю ночь отказаться от традиционного горячего, это слишком плотная пища для этого времени суток. Но если все-таки вы не можете без него обойтись, то отдайте предпочтение любому качественному мясу, птице, а лучше – морепродуктам, они легче усваиваются. В качестве гарнира идеальны свежие или запеченные овощи. А вот крахмалистых продуктов (картофель, макароны) лучше избегать.

- Чтобы еда усваивалась проще, лучше съесть две порции рыбы или две порции спагетти, но не рыбу со спагетти, - предупреждает Вера Хохлова.

Десерт: оставляем торт на утро

Сочетание жира и сахара совершенно убийственно для печени. Особенно если перед этим на нее и так пришлась немалая нагрузка. Поэтому от десерта в новогоднюю ночь лучше отказаться вовсе. Тортик оставьте на завтрак – до 16.00 ферментативная активность организма выше, а значит шанс усвоить сладкое без последствий больше.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы новогоднее застолье не ударило по организму:

- Не готовьте салаты на неделю вперед, ограничьтесь небольшими порциями, буквально на один вечер. Иначе желудочно-кишечному тракту станет совсем грустно, а поджелудочная «уйдет в отпуск».

- Это же касается порций в тарелке – если вам непременно нужно попробовать каждое блюдо на каждом столе, ограничьтесь буквально одной ложечкой.

- Запаситесь пищеварительными ферментами и не забудьте их принять.

- 31 декабря поужинайте в 6-7 часов вечера. Можно поесть горячее блюдо, например, мясо с овощами, можно салатик. А в полночь ограничиться бутербродом с красной икрой и бокалом шампанского.

- Не запивайте пищу алкоголем - в этом случае все силы организм бросит на борьбу с попавшим в него ядом. А съеденная еда отправится прямиком в жировые депо.

- Не стоит запивать горячую пищу холодными напитками – это нарушает пищеварение.

КОНКРЕТНО

Как помочь организму справиться с похмельем:

- Если вы чувствуете, что перебрали, еще с вечера выпейте любой сорбент

- утром воздержитесь от курения

- заранее запаситесь любыми мультивитаминами и с утра выпейте двойную порцию

- отдельно примите витамин В1 (тиамин) и витамин С (лучше в форме аскорбата натрия)

- хорошо помогает капустный рассол – он содержит пробиотики и витамин С в легкоусваиваемой форме

- пейте больше воды

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