«Все ноги были в синяках»: в Самаре мать выкрала двух маленьких дочек из машины бывшего мужа

Николай уверяет, что друзья бывшей жены избили у него и выкрали детей. Фото: скрин видео

В Самаре мать выкрала двух маленьких дочек из машины бывшего мужа, чтобы спасти их от него. Однако отец девочек уверяет, что его экс-супруга ведет распутный образ жизни и сама представляет опасность для детей. Родители устроили грандиозный скандал из-за дочерей в эфире передачи «Мужское / Женское» на Первом канале 15 декабря.

«Ведет разгульный образ жизни»

Поводом стал инцидент этой осенью. Николай получил звонок от хозяина автомойки, где оставлял свой автоприцеп – дескать, приезжай, забирай. Он погрузил дочерей – 2-летнюю Сашу и 7-летнюю Луизу в машину и поехал на автомойку. Пока он крепил прицеп, на него напали двое мужчин.

- Они начали меня избивать, разбили губу, оставили синяки на руке и на голове, - рассказал Николай. – В это время кто-то открыл машину, забрал оттуда детей и увез в неизвестном направлении. Мне пришлось вызвать скорую и несколько дней пробыть в больнице.

Вскоре выяснилось, что дети находятся у бывшей жены Николая - Елены.

- Она прислала смс, что девочки с ней, - говорит Николай.

Мужчина уверяет, что его супруга ведет разгульный образ жизни, не раз уходила из дома на несколько дней, оказываем интимные услуги и даже совратила 16-летнего сына приятельницы. Именно поэтому он хочет забрать у нее детей и лишить ее родительских прав. Правда, доказательств этих обвинений он предоставить не смог.

Елена уверяет, что просто хотела спасти дочерей от мужа-тирана. Фото: скрин видео

«Даже дочкин портфель с учебниками не отдает»

У Елены своя правда. Она уверяет, что сбежала от мужа-тирана на съемную квартиру.

- Сначала я забрала дочерей с собой, 4 июля мы сняли квартиру. А 10 июля моя мать попала в больницу в тяжелом состоянии, - рассказала Елена. – Я поговорила с Николаем, он сказал- мол, конечно езжай к матери, я посижу с девочками. И больше он их мне не отдал.

Елена не отрицает, что попросила друзей съездить с ней, чтобы помочь забрать девочек у Николая, но уверяет, что вовсе не просила его бить. Дескать, иначе он просто бы не отдал ей детей, несколько попыток забрать девочек уже оказались безуспешными.

Сейчас девочки живут с Еленой. Правда, большинство детских вещей находится в квартире у Николая, и отдавать их он не собирается.

- Даже портфель старшей дочери с учебниками не отдает, - сетует Елена.

Сами дети уверяют, что хотят остаться с мамой.

- Папа выкинул все игрушки, бил меня, все ноги были в синяках, - утверждает семилетняя Луиза. Николай же все отрицает и говорит – дескать, на ребенка так повлияла мать.

«Сама переписала ребенка на свекровь»

Во время передачи выяснилось, что у Елены есть еще одна дочь- 16-летняя Алина, однако в отношении ее женщина лишена родительских прав.

- Я вышла замуж в 17 лет, родила Алину, но мой муж умер от онкологии, - рассказала Елена. - Мать выгнала меня с ребенком из дома. Помогла лишь свекровь. Но я не смогла остаться в деревне и сама переписала ребенка на свекровь. Это была моя ужасная ошибка.

Однако сейчас Елена регулярно общается со старшей дочерью, у них хорошие отношения.

У Николая брак с Еленой также был вторым. Бывшая жена Наталья обвинила его в том, что он не только распускал руки во время их совместной жизни, но и не платил алименты на своего сына, а потом и вовсе подставил парня так, что тот угодил в тюрьму.

«Главное, чтобы мои девочки были со мной»

Николай полон решимости доказать в суде, что Елена – плохая мать, и забрать у нее детей. Психолог Василий Балобанов считает, что пока идут разбирательства, детей нужно изъять из семьи и поместить в детдом.

- Пусть родители урегулируют свои финансовые и межличностные взаимоотношения, и только потом можно возвращаться к вопросу, с кем им быть, - считает он.

Однако правозащитница Надежда Юшкина с ним не согласна.

- Детей надо оставить с матерью. Как минимум потому, что в отличие от отца она нашла в себе силы наладить диалог со старей дочерью. Кроме наветов соседей, не услышала ни единого доказательства якобы ее связи с 16-летним мальчиком и других обвинений супруга, - отметила она.

Сама Елена не намерена сдаваться.

- Я согласна на контроль со стороны органов опеки, главное, чтобы мои девочки были со мной, - говорит она.

А вы что думаете?

Обсудим в комментариях.

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