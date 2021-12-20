Пробки на дорогах и сугробы по колено: что натворил адский снегопад в Самаре 20 декабря 2021 года

Снегопад в Самаре не прекращается третий день подряд Фото: Максим ВЕБЕР

В Самару наконец-то пришла зима. Уже третий день подряд город заваливает снегом. Коммунальщики отчитываются, что усиленно разгребают улицы и дворы от снежных завалов. Однако утро понедельника многие горожане встретили в пробках. Рассказываем, что натворил адский снегопад в Самаре 20 декабря 2021 года.

Сегодня утром движение в городе было почти полностью парализовано. Согласно сервису Яндекс.Карты, дороги сковали 8-балльные пробки. Стояли Московское шоссе, улицы Ново-Садовая, Авроры, Гагарина и Стара-Загора. Многие опоздали на работу или учебу. Особенно те, кто живет в отдаленных районах.

Попасть в автобусы сегодня было нелегко Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

— Я добрался с трудом. Автобусы были переполнены. Все же мне удалось попасть в один. Однако в итоге мы долго стояли в пробке, — рассказал «КП-Самара» житель Управленческого.

А некоторые самарцы даже до остановок общественного транспорта добрались не сразу:

— В Крутых Ключах в шестом часу утра все остановки и тротуары были в снегу. Ничего не почищено. Идти было очень трудно.

Тротуары завалило почти по колено Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Кто-то сегодня вообще не заметил на улицах города спецтехнику. Соцсети полны сообщениями от горожан, которые возмущаются неподготовленностью коммунальщиков к непогоде. Кому-то, впрочем, все-таки удалось, повстречать снегоуборщиков:

— Шли в школу за трактором. Он в 7-8 часов утра чистил парковую аллею, тротуар вдоль двухэтажек и подходы к школе.

Снегоуборочную технику удалось повстречать не всем Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

По данным администрации Самары, службы благоустройства сейчас работают в усиленном режиме. Они с утра чистят дворы, дороги и тротуары. Используют как ручной труд, так и спецтехнику. Однако непрекращающийся снегопад усложняет им работу.

Непрекращающийся снегопад осложняет работу коммунальщикам Фото: Максим ВЕБЕР

По прогнозам синоптиков, обильные осадки будут идти до конца дня. При этом метель сопровождается сильным ветром с порывами до 15-20 м/с. Местами возможны снежные заносы. Поэтому водителей призывают отказаться на время от поездок на личном транспорте.

Во дворах Самары уже начали лепить первых снеговиков Фото: Максим ВЕБЕР

По данным Яндекс.Карты, сейчас ситуация на дорогах немного выправилась. Пробки оцениваются в 5 баллов. Однако вечером Самару могут вновь сковать многокилометровые заторы.