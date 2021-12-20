Пробки на дорогах и сугробы по колено: что натворил адский снегопад в Самаре 20 декабря 2021 года

Снегопад в Самаре не прекращается третий день подряд
Фото: Максим ВЕБЕР
В Самару наконец-то пришла зима. Уже третий день подряд город заваливает снегом. Коммунальщики отчитываются, что усиленно разгребают улицы и дворы от снежных завалов. Однако утро понедельника многие горожане встретили в пробках. Рассказываем, что натворил адский снегопад в Самаре 20 декабря 2021 года.
Сегодня утром движение в городе было почти полностью парализовано. Согласно сервису Яндекс.Карты, дороги сковали 8-балльные пробки. Стояли Московское шоссе, улицы Ново-Садовая, Авроры, Гагарина и Стара-Загора. Многие опоздали на работу или учебу. Особенно те, кто живет в отдаленных районах.
Попасть в автобусы сегодня было нелегко
Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ
— Я добрался с трудом. Автобусы были переполнены. Все же мне удалось попасть в один. Однако в итоге мы долго стояли в пробке, — рассказал «КП-Самара» житель Управленческого.
А некоторые самарцы даже до остановок общественного транспорта добрались не сразу:
— В Крутых Ключах в шестом часу утра все остановки и тротуары были в снегу. Ничего не почищено. Идти было очень трудно.
Тротуары завалило почти по колено
Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Кто-то сегодня вообще не заметил на улицах города спецтехнику. Соцсети полны сообщениями от горожан, которые возмущаются неподготовленностью коммунальщиков к непогоде. Кому-то, впрочем, все-таки удалось, повстречать снегоуборщиков:
— Шли в школу за трактором. Он в 7-8 часов утра чистил парковую аллею, тротуар вдоль двухэтажек и подходы к школе.
Снегоуборочную технику удалось повстречать не всем
Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ
По данным администрации Самары, службы благоустройства сейчас работают в усиленном режиме. Они с утра чистят дворы, дороги и тротуары. Используют как ручной труд, так и спецтехнику. Однако непрекращающийся снегопад усложняет им работу.
Непрекращающийся снегопад осложняет работу коммунальщикам
Фото: Максим ВЕБЕР
По прогнозам синоптиков, обильные осадки будут идти до конца дня. При этом метель сопровождается сильным ветром с порывами до 15-20 м/с. Местами возможны снежные заносы. Поэтому водителей призывают отказаться на время от поездок на личном транспорте.
Во дворах Самары уже начали лепить первых снеговиков
Фото: Максим ВЕБЕР
По данным Яндекс.Карты, сейчас ситуация на дорогах немного выправилась. Пробки оцениваются в 5 баллов. Однако вечером Самару могут вновь сковать многокилометровые заторы.