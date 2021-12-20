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Общество20 декабря 2021 10:28

Пробки на дорогах и сугробы по колено: что натворил адский снегопад в Самаре 20 декабря 2021 года

Адский снегопад завалил Самару 20 декабря 2021 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Снегопад в Самаре не прекращается третий день подряд

Снегопад в Самаре не прекращается третий день подряд

Фото: Максим ВЕБЕР

В Самару наконец-то пришла зима. Уже третий день подряд город заваливает снегом. Коммунальщики отчитываются, что усиленно разгребают улицы и дворы от снежных завалов. Однако утро понедельника многие горожане встретили в пробках. Рассказываем, что натворил адский снегопад в Самаре 20 декабря 2021 года.

Сегодня утром движение в городе было почти полностью парализовано. Согласно сервису Яндекс.Карты, дороги сковали 8-балльные пробки. Стояли Московское шоссе, улицы Ново-Садовая, Авроры, Гагарина и Стара-Загора. Многие опоздали на работу или учебу. Особенно те, кто живет в отдаленных районах.

Попасть в автобусы сегодня было нелегко

Попасть в автобусы сегодня было нелегко

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

— Я добрался с трудом. Автобусы были переполнены. Все же мне удалось попасть в один. Однако в итоге мы долго стояли в пробке, — рассказал «КП-Самара» житель Управленческого.

А некоторые самарцы даже до остановок общественного транспорта добрались не сразу:

— В Крутых Ключах в шестом часу утра все остановки и тротуары были в снегу. Ничего не почищено. Идти было очень трудно.

Тротуары завалило почти по колено

Тротуары завалило почти по колено

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Кто-то сегодня вообще не заметил на улицах города спецтехнику. Соцсети полны сообщениями от горожан, которые возмущаются неподготовленностью коммунальщиков к непогоде. Кому-то, впрочем, все-таки удалось, повстречать снегоуборщиков:

— Шли в школу за трактором. Он в 7-8 часов утра чистил парковую аллею, тротуар вдоль двухэтажек и подходы к школе.

Снегоуборочную технику удалось повстречать не всем

Снегоуборочную технику удалось повстречать не всем

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

По данным администрации Самары, службы благоустройства сейчас работают в усиленном режиме. Они с утра чистят дворы, дороги и тротуары. Используют как ручной труд, так и спецтехнику. Однако непрекращающийся снегопад усложняет им работу.

Непрекращающийся снегопад осложняет работу коммунальщикам

Непрекращающийся снегопад осложняет работу коммунальщикам

Фото: Максим ВЕБЕР

По прогнозам синоптиков, обильные осадки будут идти до конца дня. При этом метель сопровождается сильным ветром с порывами до 15-20 м/с. Местами возможны снежные заносы. Поэтому водителей призывают отказаться на время от поездок на личном транспорте.

Во дворах Самары уже начали лепить первых снеговиков

Во дворах Самары уже начали лепить первых снеговиков

Фото: Максим ВЕБЕР

По данным Яндекс.Карты, сейчас ситуация на дорогах немного выправилась. Пробки оцениваются в 5 баллов. Однако вечером Самару могут вновь сковать многокилометровые заторы.

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