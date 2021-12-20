В Ширяево открылся новый глэмпинг. Показываем фотографии оттуда

Глэмпинг уже принимает гостей. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Есть во всей этой гадкой ситуации с коронавирусом один луч света. Когда путешествовать по миру стало очень трудно, многие обратили внимание на родные края. А в Самарской области есть на что посмотреть – здесь и горы, и крутые берега Жигулевского моря, и холмы, и реликтовый сосновый лес…

Одно из самых красивых мест региона – Ширяево. Село, окруженное Волгой и горами. Каждый год – в любой сезон – туда едут туристы: полюбоваться видами с Поповой горы, подняться на Верблюд, сделать фотографии на берегу местного озера. Теперь поводов поехать в Ширяево стало еще больше – там открылся глэмпинг Foxsisters camp (он же «Лисички-сестрички»).

В Foxsisters camp планируют еще построить музей под открытым небом и разбить сад. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Что такое глэмпинг? Если коротко, то это комфортный отдых на природе. Вокруг красивые виды, в нашем случае горы и Волга, а вы просыпаетесь в двуспальной кровати, у вас есть туалет, душ, кухня и вкусный завтрак.

Глэмпинги для Самарской области не редкость, но в Ширяево это первый.

Большое внимание в глэмпинге уделяют экологии. Владельцы Foxsisters camp называют его эко-отелями.

- Мы хотим создать максимально экологически чистое пространство, куда люди могут приезжать отдохнуть, - рассказывают соосновательницы Foxsisters camp Ольга Лащенкова-Макарьян и Виктория Агалакова. – У нас все – вплоть до тапочек и кружочек – из экологичных материалов.

Глэмпинг расположился в живописнейшем месте региона – в селе Ширяево. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Foxsisters camp состоит из пяти домиков, которые назвали, как животных, которые водятся в Самарской луке. Два самых маленьких домика – дома Мышки и Барсука (там могут расположиться двое взрослых и ребенок), побольше терема Зайца и Лисы и самый большой – дом Совы, где смогут разместиться двое взрослых и три ребенка.

Так выглядит внутри самый маленький домик – дом Мышки. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Еще есть три сферических купола, которые символизируют горы. Во всех можно жить как летом, так и зимой.

Foxsisters camp – это пять домиков и три купола. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Вот так купол выглядит внутри. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Забронировать домик или купол уже можно, однако глэмпинг продолжает развиваться. Скоро там появятся музей под открытым небом, сад и, возможно, животные.

Foxsisters camp – первые шаги по развитию большого туристического кластера в Самарской луке, где будет комфортно отдыхать и куда будут охотно ехать. Всего там планируют открыть восемь подобных глэмпингов.

С крыши некоторых домиков открывается вид на горы и Волгу. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

С начала 2021 года Самарскую область посетили 1,6 млн туристов. Это на четверть больше, чем в прошлом году.

- Растет и объем трат туристов, - отмечает заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов. – По сравнению с прошлым годом рост составил 40%. Это огромный вклад в экономику региона.

Туристический поток растет за счет прямых рейсов из городов-миллионников. В следующем году количество рейсов, что называется, в обход Москвы, вырастет еще.

Кроме того, вырастет количество иностранных туристов. Сейчас власти региона работают над тем, чтобы привлечь в Самарскую область жителей Франции и Китая.