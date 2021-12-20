Последние новости в Самаре за выходные 18-19 декабря 2021: памятник Головкину и взрыв на «АвтоВАЗе»

В Самаре установили памятник Головкину и зажгли огни на елках на площади Куйбышева

В Самаре в прошедшие выходные известная фигуристка Ирина Слуцкая встретилась со студентами, а на улице Ленинградской установили памятник Константину Головкину.

Не обошлось без происшествий - горел авторынок на Антоново-Овсеенко, а на производстве «АвтоВАЗа» произошел взрыв. В обоих случаях обошлось без происшествий.

Известная фигуристка Ирина Слуцкая встретилась с самарскими студентами

Призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая встретилась с самарскими студентами и рассказала, как начинала заниматься фигурным катанием, как стала выступать на международных соревнованиях и об Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити.

«Понимала, что еду к врагам»: в Самаре Ирина Слуцкая рассказала о «циничной» Олимпиаде -2002 и истории своей спортивной борьбы (подробнее)

На чугунном производстве «АвтоВАЗа» произошел взрыв

В воскресенье произошел взрыв на производстве «АвтоВАЗа». Это случилось в корпусе, где находится чугунное производство. Как выяснилось, произошла разгерметизация редуктора на ацетиленовом баллоне, который предназначался для сварочных работ. В результате случившегося никто не пострадал, обошлось без разрушений и пожара.

Взрыв произошел на чугунном производстве «АВТОВАЗа» 19 декабря 2021 года (подробнее)

В Волгаре построят поликлинику в виде креста

В новом микрорайоне Волгарь в Самаре строят новую поликлинику. Шестиэтажное здание будет иметь форму креста и появится в границах улиц Осетинской и Виталия Талабаева. Поликлинику планируют построить за три года, там будет несколько отделения и дневной стационар для детей и взрослых.

В самарском Волгаре строят шестиэтажную поликлинику в форме креста (подробнее)

Пожар произошел на авторынке на Антоново-Овсеенко

В воскресенье вечером на авторынке на Антоново-Овсеенко произошел крупный пожар. Загорелся торговый павильон на площади в 100 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, причиненный ущерб еще предстоит оценить. Ранее в Самаре горел птичий рынок.

В Самаре вечером 19 декабря 2021 года полыхал авторынок на ул. Антонова-Овсеенко (подробнее)

Стало известно, сколько зарабатывают учителя в Самарской области

Названа средняя зарплата учителей в Самарской области. В 2021 году среднемесячная зарплата составила 34 466 рублей, а вместе с федеральными выплатами получается на несколько тысяч побольше. По сравнению с прошлым годом зарплата немного подросла.

Названы средние зарплаты учителей в Самарской области в 2021 году (подробнее)

На площади Куйбышева включили гирлянды на новогодних елках

В Самаре создают новогоднее настроение – зажгли огни на елках на площади Куйбышева. Там стоит несколько елок с современными медиагирляндами, которые украсили более шести тысячами шаров. Площадь продолжают готовить к Новому году, там появится несколько сказочных локаций.

На площади Куйбышева в Самаре включили гирлянды на новогодних елках 18 декабря 2021 года (подробнее)

В Самаре открыли памятник Головкину

В Самаре открыли памятник известному горожанину, жившему на рубеже XIX-XX веков. Скульптура появилась на улице Ленинградской, ее установили в день рождения «Самарского Леонардо». Головкин был уникальной исторической личностью, который сочетал в себе несколько интересов, выступая как художник, исследователь и один из первых в городе автомобилистов.

В Самаре открыли памятник Константину Головкину на Ленинградской в декабре 2021 года (подробнее)