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Общество20 декабря 2021 10:40

Пираньи стали есть больше, а скат продолжает улыбаться: как изменились питомцы Самарского океанариума за два года

В Самарском океанариуме показали, как изменились питомцы за два года
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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За два года обитатели Самарского океанариума изменились

За два года обитатели Самарского океанариума изменились

20 декабря Самарскому океанариуму исполнилось два года. Его открытие в декабре 2019-го в ТРК «Московский» (LETOUT аутлет молл), за четыре месяца до начала пандемии на территории страны, стало для Самары одним из самых ярких предновогодних событий. За два года океанариум в Самаре посетили более 150 тысяч человек - и их было бы в разы больше, если бы не пандемия. В океанариуме показали, как изменились его питомцы за два года. Оказалось, что чужие дети растут очень быстро, даже если они – обитатели морских и речных глубин!

Выросли в ярких птиц

В океанариуме собраны около четырех тысяч видов рыб и водных животных со всего мира. Все они родились и выросли в специальных питомниках – здесь нет ни одного обитателя, пойманного в дикой природе.

Когда пингвины приехали в Самару, им не было и года

Когда пингвины приехали в Самару, им не было и года

Настоящие «звезды» океанариума, которые неизменно вызывают восторг у больших и маленьких посетителей - краснокнижные пингвины Гумбольдта. Четыре птенца (три мальчика и одна девочка) прибыли в Самарский океанариум из Чехии, когда им не было еще и года. Почти моментально они обжились на новом месте, принялись играть и позировать фотокамерам. Сейчас пингвины выросли в ярких, гордых и красивых птиц и по праву считаются главными любимцами всех взрослых и детей.

Пираньи стали есть больше

Пираньи стали есть больше

Рацион пираний не изменился

В главном зале установлен самый длинный в Европе изогнутый аквариум. В общей сложности его длина превышает 50 метров, причем вода составляет единую экосистему, а отдельные секции аквариума разделены между собой сетками. Здесь обитают разнообразные речные рыбы из Амазонки и Африки. Посетители могут полюбоваться разнообразием гурами, циклид, араванов, пираний и многих других видов. Кстати, пираньи за два года существенно подросли и стали есть гораздо больше.

У некоторых рыбок взгляд стал более осмысленным

У некоторых рыбок взгляд стал более осмысленным

- Рацион остался тем же – это свежие креветки и кальмары, - рассказали в океанариуме. - Но теперь их требуется в два раза больше. Пираньи едят два раза в неделю, каждый раз стая съедает по полтора килограмма пищи.

Впрочем, судя по их взгляду, эти милые рыбки не прочь отведать кого-нибудь парнокопытного. К слову, стайка таких рыбешек буквально за пять минут может обглодать целого буйвола.

Скат улыбается, черепаха сохраняет спокойствие

В общей сложности аквариумы в Самарском океанариуме вмещают около 800 литров воды, причем режим в каждом отсеке подобран оптимально именно для этого вида водных жителей.

Кажется, за два года изменился даже характер некоторых обитателей. Например, у тропической рыбки Рогатый кузовок взгляд определенно стал более осмысленным.

Скат продолжает улыбаться

Скат продолжает улыбаться

А вот скат с ядовитыми шипами, хоть и значительно вырос за два года, не перестал улыбаться этому миру.

Любопытный и любознательный тюлень Беня давно освоился в своем аквариуме, хорошо кушает, прекрасно себя чувствует и всегда рад гостям.

А сухопутная черепаха Маня сохраняет невозмутимое спокойствие и совершенно не переживает из-за возраста – она знает, что будет жить долго и счастливо, лет сто, не меньше.

Черепаха Маня не беспокоится из-за возраста.

Черепаха Маня не беспокоится из-за возраста.

- Все обитатели растут, меняются и вместе с тем меняются их повадки и образ жизни, и наблюдать за этим процессом бесконечно интересно, - уверяют в океанариуме.

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