Глава минздрава Армен Бенян рассказал, чем коронавирус помог самарской медицине

Армен Бенян рассказал, как коронавирус повлиял на работу системы здравоохранения. Фото: Ольга НОВИКОВА

Второй год пандемии коронавируса подходит к концу. Сильнее всего ковид сказался на работе системы здравоохранения. Но, как оказалось, трудности не только выявили ряд проблем здравоохранения, но и стимулировали поиск решений. Глава областного минздрава Армен Бенян рассказал, чем коронавирус помог самарской медицине.

Цифровизация и координация

Как рассказал Армен Бенян, пандемия коронавируса стала катализатором для многих процессов в региональном здравоохранении и обнажила е существующие проблемы, заставив чиновников реагировать и решать проблемы.

- Например, это касается цифровизации. Когда мы входили в пандемию, это был первый год, когда мы начали повсеместно внедрять цифровые технологии в медицине, - пояснил Армен Бенян. – Коронавирусные ограничения, переход на дистанционку заставили нас ускорить эти процессы в разы. К примеру, до пандемии мы вручную подсчитывали количество свободных коек в каждой отдельной больнице, эти сведения передавались от завотделениями в приемные больниц, там заполняли седьмую форму и отправляли цифры в минздрав. Сейчас данные о занятых и свободных койках – один из элементов общей информационной системы. В частности, они позволяют оперативно руководить маршрутизацией скорой помощи.

Еще одной важной мерой, которую стимулировала пандемия, стало создание координационных центров. Такие были созданы, например, на базе ГП №15 и на базе областного кардиоцентра.

- К примеру, в кардиоцентре, в региональном центре управления сердечно-сосудистыми рисками всегда дежурит опытный врач. Он имеет доступ ко всем кардиограммам, которые могут загрузить в информационную систему в любом районе, всегда может подключиться, проконсультировать, подсказать. Это очень важно, - пояснил Армен Бенян.

«Неотложка» отвезет в поликлинику

Благодаря коронавирусу, в Самарской области обновился весь парк реанимационного оборудования.

- Были обновлены существующие и закуплены новые аппараты ИВЛ, мониторы слежения, другая реанимационная аппаратура, - пояснил Армен Бенян. – Палаты интенсивной терапии были созданы даже в тех медучреждениях, где их до этого не было. В общей сложности на обновление реабилитационного оборудования потратили более миллиарда рублей. Теперь Самарская область обеспечена им на годы вперед.

По-новому организовали и работу «неотложки». Как рассказал министр, для облегчения нагрузки на скорую помощь и соблюдения противоэпидемиологических мер два месяца назад заработала служба доставки инфекционных больных в поликлиники на обследование.

- Мы использовали уже имеющийся в поликлиниках автопарк, а также закупили 32 автомобиля «Ларгус», у которых водительское и пассажирские места разделены специальным стеклом, и раздали их в сельские районы. В день они перевозят около 150 пациентов, то есть общее количество перевезенных новой службой больных уже приблизилось к девяти тысячам,- рассказал министр.

Тест за 15 минут

Пожалуй, больше всего вопросов у жителей региона всегда возникало к работе районных поликлиник, а во время пандемии их стало еще больше.

- Одной из первостепенных задач для нас стало максимально быстро, при первом же контакте понять, с чем мы имеем дело, коронавирус это или что-то другое. Но ПЦР-тест занимает много времени. С конца ноября мы внедрили новую модель – теперь каждому пациенту при вызове на дому сразу делают антигенный тест, результат которого известен уже через 15 минут. Если он оказывается положительным, то пациент обеспечивается лекарствами по схеме лечения коронавируса по федеральной программе. Если же результат отрицательный, но клиническая картина заставляет заподозрить ковид, то лекарства тоже выдаются – но уже за счет областной казны. Параллельно берем еще и ПЦР-тест.

На связи с врачом

Как рассказал министр, пандемия коронавируса вскрыла ряд проблем и в работе с неинфекционными заболеваниями и выступила катализатором изменений.

- Нам пришлось научиться работать с такими больными без госпитализиции, и в результате большой стимул получило развитие телемедицины, когда к пациенту на дом приезжает медсестра, фельдшер или даже почтальон, помогают подключиться к видеоконференции с врачом, который проводит первичный дистанционный осмотр и опрос и определяет, есть ли необходимость личного визита, - рассказал Армен Бенян. -Число таких дистанционных консультаций по сравнению с прошлым годом в Самарской области выросло в 10 раз.

По словам министра, пандемия обнажила проблемы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Сызрани – и здесь начали на год раньше строить сердечно-сосудистый центр, сдать его должны уже в следующей году.

- Для нас сейчас главный акцент – это раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются главной причиной смертности в регионе, - подчеркнул Армен Бенян. – Так, например, мы закупили аппараты мониторинга артериального давления и раздали их в сельские больницы. А 98% пациентов, перенесших инфаркт или инсульт, в Самарской области получают льготные лекарства.

Аналогичные меры по раннему выявлению предпринимаются и для борьбы с онкологическими забюолеваниями – на базе ГБ №6 и ГБ №7 в Самаре для этого были созданы два высокотехнологичных онкологических центра.

КОНКРЕТНО

В 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе возведены 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врачей общей практики, 4 врачебные амбулатории.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году в Самарской области было выделено 6,858 млрд рублей, в том числе 994,1 млн рублей из федерального бюджета, 661,9 млн рублей - из областного, 5,2 млрд - средства ТФОМС.

На закупку энтерального питания для паллиативных детей в этом году впервые выделено 9 млн рублей, на помощь стомированным пациентам - 18 млн

На борьбу с коронавирусом в 2021 году в Самарской области было выделено более 6 млрд рублей из федерального бюджета и более двух миллиардов – из областного.

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