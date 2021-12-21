Восемь товаров - восемь наград: продукция НЗМП вошла в «золотую сотню» отечественных товаров

Постоянная модернизация производства - залог высокого качества продукции НЗМП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» Новокуйбышевский завод масел и присадок не первый год подтверждает высокое звание производителя высококачественной продукции. В 2021 году дипломантами и лауреатами «Золотой сотни» стали еще семь масел и одна присадка. Все они соответствуют отечественным и международным стандартам, одобрены ведущими автопроизводителями. Так, Rosneft Kinetic Hypoid 80W-90 в рамках действующего соглашения о сотрудничестве поставляется на ВАЗ. Это современное всесезонное масло, которое продлевает срок службы трансмиссий легкового и коммерческого транспорта, обладает улучшенными противоизносными и противозадирными свойствами.

Еще одна победительница - присадка Детерсол-300 - улучшает свойства моторных масел и обладает высокотемпературными, моющими и диспергирующими свойствами, что позволяет обеспечить чистоту двигателя.

НЗМП производит широкую линейку смазочных материалов для промышленного применения, которые имеют огромное значение для обеспечения надежной работы оборудования в различных сферах производства, эксплуатации машин и механизмов.

В целом ассортимент насчитывает свыше 170 наименований и позволяет удовлетворять потребности как индивидуального, так и крупного потребителя, в том числе за рубежом.

Основа такого успеха - профессионалы своего дела. Не случайно в рамках конкурса отметили сотрудников, отвечающих за высокий уровень качества производимой продукции и расширение товарной линейки, выпускаемой под брендом «Роснефть». Почетного знака «Отличник качества» в этом году удостоили начальника технологического отдела Ольгу Гунякову и заместителя начальника цеха № 23 по производству базовых масел Максима Евдокимова.

- Продукция Новокуйбышевского завода масел и присадок в очередной раз заслужила столь высокую экспертную оценку, - отметил Максим Евдокимов. - Это стало возможно благодаря большой работе всего коллектива предприятия, освоению новых видов продукции. На заводе внедрена эффективная система управления качеством НЗМП, которая охватывает все процессы от производства компонентов до приготовления товарной продукции. Реализуется программа развития, вводятся новые мощности, что позволит достичь качественно нового уровня в получении компонентов, а соответственно и качестве производимой продукции. Я горжусь нашим коллективом и нашей продукцией!

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Дипломантами и лауреатами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в 2021 году признаны масла ООО «НЗМП»:

- трансмиссионные Rosneft Kinetic Hypoid и Rosneft Kinetic Catran;

- гидравлические Rosneft Gidrotec OE HLP;

- редукторные Rosneft Reduteс CLP и OE;

- формовочное Rosnef Formtec;

- а также алкилсалицилатная присадка Детерсол-300.