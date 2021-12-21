Дед Мороз по скайпу, родители по домам: несмотря на обещания властей, мам и пап в Самаре не пускают на детские утренники

В этом году Дед Мороз придет не на все детские утренники Фото: Архив "КП"

На прошлой неделе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в Инстаграме заявил, что оперштаб принял решение разрешить привитым родителям присутствовать на детских утрениках в детсадах. Однако уже на этой неделе многие самарские мамы и папы обнаружил: несмотря на наличие QR-кода их отказываются пускать на праздник. Журналист «КП-Самара» выяснила, в чем дело.

«Нельзя даже с прививкой»

Зайчики, снежинки, медвежата – перед Новым годом в каждом детском садике мальчишки и девчонки преображаются в сказочных героев, вполголоса повторяют заученные стихи про зиму и с волнением ждут новогодний утренник. Правда, уже второй год подряд малышам приходится обходиться без зрителей.

- Наш детсад утвердил слезный документ про то, что якобы, с учетом дистанции, у нас может присутствовать в зале не более семи человек. При этом ни про какие коды речи уже не идет и предлагается пустить одного родителя, чтобы фотографировать, - возмущается в соцсетях самарчанка Мария. - Любого родителя, неважно, есть ли у него прививка. Я позвонила в департамент образования, там заявили, что у них старое постановление, поэтому все остается, как было. Как это вообще возможно?

В некоторых садиках малышам придется обойтись не только без зрителей, но и без главного новогоднего героя – Деда Мороза.

- У моего сына сегодня утренник, детский сад №13. Родителям нельзя присутствовать, так как площадь актового зала не позволит выдерживать дистанцию 1,5 метра, - рассказала журналисту «КП-Самара» самарчанка Наталья. - Пустили всего одну маму, чтобы снимала и фотографировала. Даже Дед Мороз будет поздравлять по скайпу: аниматоров, даже привитых, приглашать нельзя, а мужиков в детсаду нет. Будет только девочка-Снегурочка.

«Решение – за руководителем»

В мэрии журналисту «КП-Самара» пояснили: пожелания насчет присутствия родителей на новогодних утренниках носят лишь рекомендательный характер. А итоговое решение остается за руководителем детского садика.

- Мы рекомендовали руководителям дошкольных образовательных учреждений разрешить присутствие на утренниках родителей с QR-кодом о вакцинации или сделанным в последние 72 часа ПЦР-тестом с отрицательным результатом, - рассказали в мэрии. – Однако решение каждый заведующий принимает самостоятельно, исходя из многих факторов. Среди них – ситуация с заболеваемость в данном конкретном садике, число детей, которые будут присутствовать на утреннике, площади музыкального класса и т.д.

Похоже, что руководители детсадов просто решили перестраховаться: запретить всегда проще. А ощущение праздника у детей - это не так уж важно?

А вас на утренник пустили?

Обсудим в комментариях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Никакого кофе, спирта и карамели: Роспотребнадзор Самары рассказал, как правильно выбрать сладкие подарки на Новый год

В Самаре Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать сладкие новогодние подарки (подробности)