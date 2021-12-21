Кинель стал кулинарной столицей Нового года в России

В преддверии Нового года Кинель стал кулинарной столицей России. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В преддверии Нового года Кинель стал кулинарной столицей России. Здесь решили приготовить самый вкусный и правильный оливье в мире. В битву вступили восемь команд – каждая со своими секретами. Поварами в этот день стали педагоги, водители, строители, чиновники, музыканты и просто домохозяйки. Одна команда состояла полностью из мужчин: они, кстати, не стали особенно заморачиваться с подачей и красотой, зато их салат получился самым мясным. А разносили его под аккомпанемент баяна, на котором один из поваров наигрывал французские мотивы.

- Секрет нашего салата – мясо молодых бычков. И еще перец. А больше секретов нет, - смеется один из участников команды Александр Фомин. – Почему у нас только мужчины? А вы знаете, что представители сильного пола – лучшие повара? Вот мы отлично умеет готовить. Правда, дома позволяем это делать женам.

Одна команда состояла полностью из мужчин. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Соревнования получились максимально жаркими. Команды на скорость резали продукты, вес которых был не более пяти килограммов. Основа была одинаковой у всех, а вот свою изюминку изобретал каждый. Так, жюри удалось попробовать салат с языком, раковыми шейками, гранатовыми зернами и красной икрой.

- Мои коллеги из команды «Девчата» - все сотрудницы детского сада. Конечно, мы сразу решили участвовать. Во-первых, это отличный праздник для всех жителей района, во-вторых, мы хотели и нашим детишкам показать, что их воспитательницы - активные и интересные люди, - говорит жительница Кинельского района Венера Трофимова.

Команды на скорость резали продукты, вес которых был не более пяти килограммов. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Победительницами в этот раз стали участницы из команды «Миссис Оливье» из Кинельского района. «Как яхту назовете, так она и поплывет», - шутили потом ведущие.

- Семейное приготовление блюд всегда сближает, приносит радость, позитивное общение. Наш Кинельский округ - одна большая дружная семья. Мы собрались вместе, а потом вместе пели, шутили, готовили. А потом также вместе мы съели вкуснейшие салаты и даже встретили Деда Мороза. Это ли не праздник души, - обратился ко всем участникам заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин.

Основа салата была одинаковой у всех, а вот свою изюминку изобретал каждый. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Ну а после того, как все блюда были оценены, начался большой праздник оливье - гости съели почти полцентнера салата.