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Общество21 декабря 2021 9:21

Кинель стал кулинарной столицей Нового года в России

Зрители и жюри съели полцентнера оливье в честь конкурса
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В преддверии Нового года Кинель стал кулинарной столицей России.

В преддверии Нового года Кинель стал кулинарной столицей России.

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В преддверии Нового года Кинель стал кулинарной столицей России. Здесь решили приготовить самый вкусный и правильный оливье в мире. В битву вступили восемь команд – каждая со своими секретами. Поварами в этот день стали педагоги, водители, строители, чиновники, музыканты и просто домохозяйки. Одна команда состояла полностью из мужчин: они, кстати, не стали особенно заморачиваться с подачей и красотой, зато их салат получился самым мясным. А разносили его под аккомпанемент баяна, на котором один из поваров наигрывал французские мотивы.

- Секрет нашего салата – мясо молодых бычков. И еще перец. А больше секретов нет, - смеется один из участников команды Александр Фомин. – Почему у нас только мужчины? А вы знаете, что представители сильного пола – лучшие повара? Вот мы отлично умеет готовить. Правда, дома позволяем это делать женам.

Одна команда состояла полностью из мужчин.

Одна команда состояла полностью из мужчин.

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Соревнования получились максимально жаркими. Команды на скорость резали продукты, вес которых был не более пяти килограммов. Основа была одинаковой у всех, а вот свою изюминку изобретал каждый. Так, жюри удалось попробовать салат с языком, раковыми шейками, гранатовыми зернами и красной икрой.

- Мои коллеги из команды «Девчата» - все сотрудницы детского сада. Конечно, мы сразу решили участвовать. Во-первых, это отличный праздник для всех жителей района, во-вторых, мы хотели и нашим детишкам показать, что их воспитательницы - активные и интересные люди, - говорит жительница Кинельского района Венера Трофимова.

Команды на скорость резали продукты, вес которых был не более пяти килограммов.

Команды на скорость резали продукты, вес которых был не более пяти килограммов.

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Победительницами в этот раз стали участницы из команды «Миссис Оливье» из Кинельского района. «Как яхту назовете, так она и поплывет», - шутили потом ведущие.

- Семейное приготовление блюд всегда сближает, приносит радость, позитивное общение. Наш Кинельский округ - одна большая дружная семья. Мы собрались вместе, а потом вместе пели, шутили, готовили. А потом также вместе мы съели вкуснейшие салаты и даже встретили Деда Мороза. Это ли не праздник души, - обратился ко всем участникам заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин.

Основа салата была одинаковой у всех, а вот свою изюминку изобретал каждый.

Основа салата была одинаковой у всех, а вот свою изюминку изобретал каждый.

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Ну а после того, как все блюда были оценены, начался большой праздник оливье - гости съели почти полцентнера салата.

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