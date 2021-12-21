Дед Мороз прибыл в Самару на поезде

Дед Мороз прибыл в Самару из Великого Устюга на новогоднем поезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Праздник к нам приехал 17 декабря, в преддверии Нового года, Самару посетил главный новогодний волшебник - Дед Мороз. По стране он движется в настоящей передвижной резиденции. Большое путешествие по России на специальном поезде подготовили для Деда Мороза Российские железные дороги. 5 декабря новогодний экспресс стартовал из Великого Устюга, а назад вернется уже в канун Старого Нового года.

В день приезда долгожданного гостя в Самару с 8:30 на площадке перед платформой, куда должен был прибыть Дед Мороз, организовали праздничную анимационную программу. На первой платформе вокзала и в зоне отдыха и досуга «Платформа Космическая» всех детей, которые с нетерпением ждали встречи со сказкой, развлекали мимы-ходулисты, актеры театра «Пластилиновый дождь», а в конкурсах можно было получить сладкие подарки. Встречать Дедушку собрались несколько десятков детей и взрослых.

На площадке перед поездом ребят ждали артисты Пластилинового Дождя и тематическая зона «Платформа Космическая» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Анечка к этой встрече готовилась несколько дней: стихотворение учила, с утра встала и сама зубы почистила, - улыбается самарчанка Анастасия Павлова. Она пришла сюда с дочкой перед работой и ничуть не жалеет. - Такой праздник замечательный устроили. Снега нет, поэтому и настроения новогоднего не было. А сейчас как будто в сказку попали. Дочка счастлива, бегает, со всеми разговаривает. Теперь друзьям будет рассказывать, что видела.

В 9:00 украшенный огнями и новогодними узорами поезд прибыл на первый путь самарского железнодорожного вокзала. Всего в составе волшебного поезда Деда Мороза вошли девять вагонов, в числе которых приемная зимнего волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, фотокупе, два вагона-ресторана и лавка с сувенирной продукцией. Сопровождали Деда Мороза Снегурочка и помощники - гном, отвечающий за игры и развлечения, а также снеговики-затейники.

А в поезде - ресторан и квесты

Появления Деда Мороза самарцы ждали с нетерпением, и вот он выходит из вагона и идет мимо рядов детей.

- Долго мы ехали к вам из самого Великого Устюга и наконец-то добрались. Каждый год много ребят я встречаю по всей стране - вот и решил отправиться в необыкновенное путешествие. Мои друзья железнодорожники снарядили поезд, чтобы я приехал в каждый город, да сказкой своей поделился, - рассказал Дед Мороз.

Дед Мороз в своей резиденции выслушал все пожелания детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С наступающим Новым Годом поздравили всех и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, а также заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Галина Андриянова. Почетные гости пожелали собравшимся счастливого Нового года и исполнения всех желаний. Ну а потом обладателей билетов на поезд пригласили в вагон - там их ждали квесты, игры и встреча с Дедом Морозом в финале.

В гости к тигру

В первом вагоне взрослых и ребят встретил символ будущего 2022 года - Тигр со своим помощником. Чтобы попасть к Деду Морозу, ребятам предстояло пройти квест - юным посетителям нужно было отгадать новогодние загадки с помощью картин, которые висели на стенах. Справившись с заданием, все отправились дальше в вагон с номером 2022.

Гостей в поезде встречал символ наступающего года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Именно здесь гостей с радостью встретили Дед Мороз и Снегурочка. По традиции ребята рассказывали Дедушке стихи и получали за это заслуженные подарки. Дед Мороз общался с юными посетителями и узнавал, что они хотят получить на Новый год. Большинство единодушно заявило, что им поскорее хочется, чтобы в Самаре выпал снег. И Дед Мороз пообещал выполнить их желание. Во время прохождения квестов и игр с ребятами делали волшебные новогодние фотографии. А в завершении, в последнем вагоне, всех желающих напоили горячим чаем со вкусными имбирными пряниками. Все вагоны, в которых побывали ребята и их родители, поражали своей красотой и убранством. Казалось, будто Новый Год настанет уже сегодня и вот-вот пробьют куранты, президент скажет свою речь и исполнятся все самые заветные желания.

Не давали заскучать ребятам детский музыкально-хореографический театр «Искорки» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тех, кто не купил билеты в приемную главного новогоднего волшебника, с радостью ждали в ретровагоне с фотокупе, в вагоне-лавке со сладостями и вагоне-ресторане, где повара приготовили для гостей уникальные северные блюда. Также зашедшие в гости к Деду Морозу могли отправить прямо из поезда поздравительные открытки своим родным и близким в другие города и поздравить их с приближающимся Новым годом.

Замерзнуть собравшимся не давала инструктор фитнес-центра «Грация» Елизавета Косова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В течение всего дня на площадке возле перрона проходила праздничная программа. Заводной ведущий проводил различные конкурсы и викторины и для взрослых, и для детей, а яркие впечатления всем собравшимся дарил детский музыкально-хореографический театр «Искорки» и участница проекта «Голос.Дети» и финалистка отборочного этапа Детского Евровидения Анна Че. Согревала подвижными играми всех желающих инструктор фитнес-центра «Грация» Елизавета Косова. Вместе с ней мальчишки и девчонки танцевали и прыгали так, что становилось по-настоящему жарко. Все гости праздника водили хороводы, участвовали в играх и конкурсах с призами, веселились и хорошо проводили время.

На празднике юные гости веселились от души. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоянка у праздничного поезда на самарском вокзале продолжалась до 20:30. Когда настала пора прощаться, Дедушка Мороз еще раз поблагодарил жителей Самары за столь теплый и радушный прием, пообещал исполнить все самые заветные желания на Новый год и отправился дальше по просторам России - ведь ему нужно поздравить еще очень много взрослых и ребят. За все время большого новогоднего путешествия Дедушке предстоит проехать больше 13 тысяч километров и посетить 36 городов по всей России, чтобы предновогоднее настроение появилось у всех жителей нашей большой страны.