Покорять небо, сохранять Землю: как заботятся об экологии на "ОДК-Кузнецов"

Новый цех гальваники. Фото: ПАО "Кузнецов"

ПАО «ОДК-Кузнецов» воплотил в жизнь два крупных проекта по модернизации производства– был построен новый корпус гальванического производства и реконструированы центральные очистные сооружения предприятия. Особенное внимание при реализации этих проектов на заводе уделили экологической безопасности

«Нет» коррозии, «да» автоматизации

Открытия нового корпуса гальванического производства на предприятии ждали с нетерпением. Старые корпуса, несмотря на регулярный ремонт, устарели и морально, и физически, в результате условия труда в цехе были непростыми, а мощности – недостаточными. Все изменилось с введением в строй нового корпуса площадью свыше 11 тысяч квадратных метров. Параметры обновленного цеха впечатляют: здесь разместились девять автоматизированных, пять механизированных и четыре ручных линии, 3 участка и комплекс локальных очистных сооружений. Все это оборудование соответствует как российским, так и международным стандартам качества и экономической эффективности. Объем инвестиций составил 2,9 млрд рублей (из них 1,7 млрд руб. – бюджетные, 1,2 млрд руб. – собственные средства).

Реконструкцию гальванического производства на заводе по праву называют стратегически важным проектом. Благодаря модернизации объем выпуска продукции вырастет, в том числе благодаря сторонним заказам.

Главное преимущество нового производства- в высокой степени автоматизации. Как рассказали на предприятии, благодаря новому оборудованию, теперь можно будет наносить покрытия на металлические детали для газотурбинных и ракетных двигателей в автоматическом режиме при минимальном вредном воздействии на здоровье работников и окружающую среду.

- Сама технология нанесения покрытий не изменилась, но с внедрением нового оборудования техпроцесс автоматизировался настолько, что рабочий выполняет функцию оператора, – объяснил главный специалист гальванического производства Иван Захаров. – Доля ручного труда значительно уменьшилась. Например, загрузка кислот в гальваническую ванну и их перемешивание происходит уже не вручную — это делают специальные насосы и мешалки. Долив также производится в автоматическом режиме.

Процесс промывки детали после нанесения гальванического покрытия. Фото: ПАО "Кузнецов"

Экологически безопасно

При строительстве нового корпуса гальванического производства отдельное внимание уделили экологической безопасности. Достаточно сказать, что корпус оснащен 200 (!) инженерными системами.

- Мощная вентиляционная система, изготовленная из коррозионностойких материалов, очищает воздух от вредных химических примесей, не давая им распространиться по всему объему цеха и уйти в атмосферу, - объяснили на предприятии. -Чтобы избежать утечки химикатов и снизить токсичное воздействие, каждый технологический раствор теперь готовится в отдельном помещении. Во всех помещениях установлены датчики загрязнения воздуха, а полы в цехе имеют химически устойчивое покрытие.

Корпус оснащен дополнительными локальными очистными сооружениями. Они производят фильтрацию сточных вод методом обратного осмоса, что помогает достигать высокого уровня очистки. Важно, что после этого очищенная вода вновь возвращается в систему и участвует в технологическом процессе, что снижает потребление предприятием воды. Кроме того, хорошая очистка позволяет получить чистый электролит и снизить риск по лучения некачественного покрытия.

Линия анодирования. Фото: ПАО "Кузнецов"

Чтобы стоки были чистыми

Еще один важный «зеленый» шаг предприятия – завершение реконструкции Центральных очистных сооружений. Вопрос назрел давно – прежние очистные эксплуатировались с 1974 года и уже с трудом справлялись с нагрузкой. Поэтому в конце 2018 года было принято решение об их модернизации. Объем инвестиций в это направление составил 240 млн рублей, было приобретено 25 единиц современного оборудования(напорный флотатор, фильтр-прессы, необходимые для обезвоживания осадка, блок доочистки тяжелых металлов), а масштабные работы заняли более двух лет.

- Главной целью проекта стала очистка производственных стоков предприятия - кислотно-щелочных, хромистых и ионов тяжелых металлов от производственных участков до поступления в городские сети хозбытовой канализации, - объяснили на предприятии. – А экономический эффект от ввода нового объекта составит 100 млн рублей в год.

Гальваническая ванна. Фото: ПАО "Кузнецов"

Результат впечатляет.Теперь на реконструированном объекте используется один из самых современных методов очистки – метод напорной флотации, позволяющий повысить эффективность очистки сточных вод до 99,9%. Вводятся в эксплуатацию и новые вентиляционные установки.

– До модернизации ЦОС очистка тяжелых стоков, содержащих ионы металлов –железа,меди, цинка и др., не была достаточно эффективной. В ходе производственного экологического контроля на выходных колодцах фиксировалось превышение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, - рассказала главный специалист отдела охраны окружающей среды Елена Староверова. – Теперь же при обработке стоков на сорбционных фильтрах гидроксиды тяжелых металлов осаждаются на гранулы загрузки и надежно удерживаются на них в течение фильтрования, удаляясь в дальнейшем при проведении промывки. На выходе получается «рыбкина вода» - так в сфере промышленной водоочистки называют воду, которую можно использовать во вторичном производстве, направлять на хозбытовые нужды. Пить ее, конечно, нельзя, но в эту воду можно запустить рыб, живые организмы смогут там существовать.

Автоматизирования линия меднения в гальваническом производстве. Фото: ПАО "Кузнецов"

Важно, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и акустическое воздействие объекта такжене превышают гигиенических нормативов.

Центральные очистные сооружения. Фото: ПАО "Кузнецов"

Системная работа

В 2021 году состоялась и традиционная для ПАО «ОДК-Кузнецов»акция по выпуску в Волгу мальков стерляди. Всего в реку выпущено свыше 31 тысячи штук молоди.

Выращивание стерляди в искусственных условиях. Фото: ПАО "Кузнецов"

Мальки были выращены в рыбоводческом хозяйстве Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря.

Перед выпуском мальки стерляди были приспособлены к естественной среде. Фото: ПАО "Кузнецов"

Перед искусственным зарыблением мальки были приспособлены к речной воде и температурному режиму, поэтому переселение их в естественную среду обитания прошло успешно.

- Выпуск ценной породы рыбы в Волгу — часть системной работы «ОДК-Кузнецов» по охране окружающей среды в Самарской области, – отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Алексей Соболев. - При создании новых производств мы также уделяем повышенное внимание вопросам экологической безопасности. Предприятием произведена полная реконструкция центральных очистных сооружений, результатом которой является внедрение системы очистки промышленных стоков от производственных цехов до поступления в городские сети.В системах вентиляции новых корпусов предусмотрены фильтры с эффективностью очистки 100%, что полностью исключает загрязнение атмосферного воздуха.